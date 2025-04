Força-tarefa que desmantelou abatedouro clandestino de cavalos é homenageada em Anápolis

Galpão encontrado em março tinha alimentos impróprios para o consumo, sangue e hambúrgueres sem identificação

Natália Sezil - 24 de abril de 2025

Câmara Municipal de Anápolis homenageou os profissionais que participaram da força-tarefa. (Foto: Câmara Municipal)

A força-tarefa que desmantelou um abatedouro clandestino de cavalos, no mês de março, em Anápolis, foi homenageada pela Câmara Municipal na noite desta quinta-feira (24).

Ao todo, foram 36 profissionais contemplados, integrantes de vários órgãos estaduais e municipais.

Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Batalhão Rural, além de agentes da Vigilância Sanitária Estadual e da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) foram homenageados.

A força-tarefa aconteceu no dia 11 de março, quando agentes destas corporações conseguiram autorização para entrar em um galpão na Vila União, aonde as equipes chegaram por meio de denúncias anônimas sobre o mau cheiro.

No interior da estrutura, foram encontrados uma câmara fria e vários freezers ligados, além de alimentos impróprios para o consumo e produtos sem etiquetas, armazenados inadequadamente.

Funcionava, no local, uma fábrica clandestina de hambúrgueres com carne de cavalo. Aproximadamente 700 quilos de carne irregular foram apreendidos.

A investigação começou com uma descoberta da PM sobre um abatedouro clandestino na zona rural da cidade, no dia 09 de março.

Desdobramentos marcantes foram registrados até o dia 13 do mesmo mês, quando se apresentou à Justiça o responsável pela fazenda onde mais de 40 cavalos foram encontrados.

A homenagem contou com a presença da vereadora Seliane da SOS (MDB), conhecida pela causa animal, assim como do deputado estadual Amilton Filho (MDB) – com ambos puxando a moção de aplauso. Também esteve presente a presidente da Câmara, Andreia Rezende (Avante).

Parte dos animais resgatados foram, posteriormente, adotados pelo cantor Zezé di Camargo, e levados para algumas de suas propriedades rurais.

