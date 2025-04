Servidores denunciam que Roberto Naves se apoderou de “seriema de ouro” e querem estatueta de volta

Estatueta estava desaparecida desde o final do ano passado e foi localizada após vídeo publicado pelo ex-prefeito com vereadores aliados

Samuel Leão - 25 de abril de 2025

Lugar onde estava a estatueta da “seriema de ouro”. (Foto: Reprodução)

O ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos) voltou a movimentar o cenário político de Anápolis nesta sexta-feira (25), ao posar em foto ao lado de vereadores aliados.

Além da imagem com Alex Martins (PP), Domingos Paula (PDT), Luzimar Silva (PP) e Thaís Souza (Republicanos), chamou atenção a decoração do escritório onde o encontro ocorreu.

Servidores do Meio Ambiente denunciam que Roberto teria se apropriado da “seriema de ouro”, troféu concedido ao órgão pela recuperação de nascentes e Áreas de Proteção Permanente (APPs) na região do Ribeirão Piancó.

A estatueta foi conquistada no 20º Prêmio CREA de Meio Ambiente, considerado o “Oscar do Meio Ambiente” no Brasil. Na ocasião, em 2022, a Prefeitura de Anápolis destacou que a iniciativa concorreu não apenas com outros municípios, mas também com entidades multinacionais.

Desaparecida desde o final do ano passado, a “seriema de ouro” foi localizada após a divulgação do vídeo de Roberto com a bancada que ele controla na Câmara Municipal.

Servidores, que já tentavam recuperar o troféu, agora prometem acionar a Controladoria e a Procuradoria-Geral do Município para reaver a premiação.

Até o momento, nem Roberto Naves nem a atual gestão, comandada por Márcio Corrêa (PL), se pronunciaram sobre o episódio.