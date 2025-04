Pedreiro ensina como acabar com a ferrugem nos móveis de uma vez por todas

Tutorial simples e rápido trouxe uma nova roupagem para o utilitário doméstico que não estava em boas condições de uso

Magno Oliver - 27 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Coisas de Dona de Casa)

Quem cuida das tarefas domésticas sabe que, com o tempo, um fenômeno muito comum vem a acontecer com os móveis, principalmente armários: erosão por ferrugem.

Assim, acabar com a erosão por ferrugem nos armários de aço de casa pode parecer algo simples, mas, na verdade, não é bem assim. É um trabalho melindroso e demorado de se fazer sem as ferramentas certas.

Para te ajudar a acabar com esse problema, um pedreiro ensinou um tutorial que tem ajudado muita gente em casa e a dica viralizou na Internet.

Ferrugem nos armários de aço é um problema universal e que gera dor de cabeça em todo mundo que cuida do lar. Pensando nisso, o pedreiro do canal no YouTube Aprendiz Construções, Samuel Martins, compartilhou uma dica com um passo a passo que vai te ajudar a se livrar do problema.

No vídeo, ele mostra que é possível acabar com a ferrugem e deixar o seu armário com uma nova roupagem, com carinha de novo. O primeiro passo é retirar o móvel do lugar original e levá-lo a um ambiente aberto.

Assim, você vai remover toda a tinta que está soltando na estrutura e limpar a região afetada pela ferrugem. Isso vai dar segurança ao procedimento e garantir aderência dos materiais que usaremos.

Próximo passo é lixar a ferrugem no armário, depois limpar bem o móvel para garantir um bom acabamento. O pedreiro lava o armário com água e detergente, desmonta os puxadores para aplicar produto e usa esponja em áreas mais resistentes com ferrugem.

Agora o truque de mestre, ele ensina a aplicar um convertedor de ferrugem. É um produto que transforma a ferrugem em uma base apropriada para pintura. No tutorial, ele aplica duas demãos do convertedor, com intervalo de 45 minutos, e espera duas horas para secagem completa.

Feito isso, você vai aplicar tinta spray no armário em pequenas quantidades. O pedreiro orienta a manter o spray a uma distância segura da superfície para não manchar, nem criar gotas.

Confira o vídeo completo com o tutorial:

