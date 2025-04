Dicas simples para economizar água e energia na hora de lavar roupa

Ruan Monyel - 28 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/TV Paranaíba)

Lavar a roupa é uma tarefa rotineira que, se não feita de forma consciente, resulta em um desperdício significativo de água e energia.

Com algumas práticas simples, é possível otimizar esse gasto, contribuindo para a preservação dos recursos naturais e reduzindo os gastos domésticos.

Está afim de reduzir os custos de água e energia em casa? Aplique essas dicas simples no seu dia a dia e evite gastos desnecessários.

Uma das maneiras mais eficazes de economizar é utilizar a máquina de lavar com sua capacidade máxima, assim, economizando ciclos de lavagem.

Acumular uma quantidade adequada de peças antes de iniciar a limpeza reduz o número de lavagens semanais, economizando água e energia ao lavar roupa.

Outra dica é optar por ciclos rápidos e econômicos, especialmente para roupas com pouca sujeira, afinal, isso reduz o tempo de funcionamento do eletrodoméstico e, consequentemente, o consumo.

Utilizar a máquina de lavar em horários fora do pico de consumo, como pela manhã ou após às 22h, ajuda a diminuir a demanda no sistema elétrico e pode resultar em tarifas mais baixas.

A secagem das roupas também oferece oportunidades para economia, sendo assim, coloque as peças para secar ao ar livre evitando o uso da secadora, que consome grande quantidade de energia.

Por fim, reutilizar a água do enxágue para atividades como lavar o quintal, limpar o banheiro ou dar descarga contribui para a redução do desperdício.

Adotar essas práticas simples no dia a dia não apenas reduz os gastos com água e energia, mas também promove um estilo de vida mais sustentável e consciente. Você sentirá essa diferença no bolso.

