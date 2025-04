Nova função do WhatsApp está preocupando os usuários; confira qual

Recurso que promete aumentar a privacidade dos usuários está em fase de testes, mas também está gerando polêmica

Pedro Ribeiro - 29 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Pixabay)

Uma nova função do WhatsApp ainda nem foi oficialmente lançada, mas já está dando o que falar.

O recurso que promete aumentar a privacidade dos usuários está em fase de testes, mas também está gerando polêmica.

Afinal, você já imaginou ser avisado sempre que alguém tira print do seu status?

Se você usa o status do WhatsApp para compartilhar desabafos, indiretas ou até aquelas fofocas entre amigos, essa notícia pode mudar a forma como você publica seus conteúdos.

Vamos te explicar tudo sobre essa novidade, por que ela está preocupando tanta gente e o que você pode esperar das próximas atualizações do app.

Para começar, a nova função do WhatsApp deve detectar quando alguém faz uma captura de tela de um status.

Ou seja, assim como no Snapchat, o autor do status seria notificado sempre que alguém tirasse um print.

Embora a novidade ainda esteja em fase de testes, ela foi descoberta na versão 2.25.12.19 do app, segundo o site Android Authority.

Além disso, vale destacar que esse tipo de alerta pode oferecer mais segurança.

No entanto, ele também pode mudar completamente a forma como as pessoas usam o recurso de status.

Uma ideia antiga que volta com força

Embora pareça algo novo, a verdade é que esse tipo de função já existe há bastante tempo.

O Snapchat, por exemplo, já notifica seus usuários sempre que alguém faz uma captura de tela de um snap.

Agora, com a nova função do WhatsApp, a plataforma segue o mesmo caminho.

Consequentemente, essa atualização pode se tornar parte do pacote de proteção do app, que já inclui recursos como o bloqueio de print em fotos de perfil.

Assim, o objetivo é dificultar o uso indevido de imagens e aumentar a privacidade.

E quando essa função será lançada?

Por enquanto, a funcionalidade está em testes. No entanto, tudo indica que ela pode chegar em breve, principalmente por causa do Android 14.

Esse novo sistema já oferece suporte técnico para detectar prints de tela, o que facilita bastante a implementação do recurso no WhatsApp.

Além disso, outras novidades também estão chegando. Um exemplo é o aumento no tempo dos vídeos no status — agora, os usuários poderão publicar vídeos com até 1 minuto e meio de duração, ao contrário do limite anterior de apenas 1 minuto.

O que muda para os usuários?

Por um lado, a nova função do WhatsApp pode ser vista como um avanço na proteção da privacidade.

Afinal, é bom saber quem está registrando seus conteúdos, certo? Isso pode evitar situações desconfortáveis e até mesmo prevenir golpes.

Por outro lado, a novidade também levanta dúvidas. E se a pessoa tirou o print apenas para salvar uma receita, uma frase inspiradora ou uma informação importante?

Será que todo print precisa ser tratado como uma ameaça?

Portanto, essa atualização pode dividir opiniões.

Ainda assim, é importante lembrar que o aplicativo está sempre buscando formas de proteger seus usuários — mesmo que algumas mudanças não agradem a todos.

