Cauã Reymond fez exigência para participar do especial de 60 anos da Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Na celebração dos 60 anos da TV Globo, realizada na última segunda-feira, o ator Cauã Reymond, 44, chamou atenção não somente por sua participação no evento, mas por uma condição especial para comparecer: evitar qualquer contato com a imprensa.

Segundo o Fofocalizando, o ator teria exigido da organização não passar pelo tradicional tapete azul, onde os famosos posam para fotos e concedem entrevistas. Em vez disso, permaneceu em um camarim até o momento de subir ao palco rapidamente durante um número musical de Ivete Sangalo.

O movimento estratégico pode estar relacionado às recentes polêmicas envolvendo seu nome, especialmente os rumores envolvendo Bella Campos, 27, sua colega de elenco em “Vale Tudo”.

No palco do evento, Tatá Werneck, Paulo Vieira e Fábio Porchat não deixaram a polêmica passar batida. Paulo Vieira fez uma piada com “cecê”, em uma suposta indireta a Cauã Reymond.

“Não fala tocando? Abaixa o braço que, pelo amor de Deus, tá com cecê de seis braços”, falou o humorista. “É a minha masculinidade”, respondeu Porchat.