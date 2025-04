Conheça 5 destinos em Goiás que são baratos e cheios de encantos

Agora é com você: mochila pronta e coração aberto para viver experiências únicas

Anna Júlia Steckelberg - 30 de abril de 2025

Imagem ilustrativa de Pirenópolis (Foto: Raquel Pinho)

Sabe aquela vontade de viajar, mas a conta bancária só deixa você sonhar com a praça da sua cidade? Calma, que tem jeito — e com direito a cachoeira, história e até praia de rio!

Sabemos muito bem que Goiás, além de rico em cultura e natureza, esconde destinos que cabem no bolso e sobram em experiências. E não, não estamos falando só de Caldas Novas e Pirenópolis.

Prepare o bloquinho (ou os prints) e descubra 5 lugares goianos perfeitos pra quem quer gastar pouco e viver muito!

1. Cidade de Goiás (Goiás Velho)

Um museu a céu aberto! Essa joia colonial tem calçadas de pedra, casarões históricos e a poesia de Cora Coralina pairando no ar.

A cereja do bolo? A Procissão do Fogaréu, que acontece na Semana Santa e é puro espetáculo.

Dica de ouro: Visite o Museu Casa de Cora e se perca (no bom sentido) pelas ruas do Centro Histórico, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

2. Pirenópolis

Charmosa, cheia de cachoeiras e cultura histórica. Piri (pra íntimos) é o tipo de lugar que agrada do aventureiro ao zen.

Além das trilhas e banhos de cachoeira, a cidade vive festas tradicionais como a do Divino, que é um verdadeiro mergulho na cultura goiana.

Ideal pra quem curte: ecoturismo, arte, comidinhas e aquele clima boêmio.

3. Cavalcante

Pouco badalada, mas com paisagens de tirar o fôlego, Cavalcante é o segredo mais bem guardado da Chapada dos Veadeiros. A Cachoeira de Santa Bárbara é surreal de tão azul. E a Comunidade Kalunga preserva tradições afro-brasileiras únicas.

Pra quem ama: natureza raiz e turismo consciente.

4. Aruanã

Goiás tem praia? Tem sim, senhor! Quando o Rio Araguaia dá uma trégua, surgem praias fluviais perfeitas pra relaxar ou pescar. Aruanã é sossego puro, com um pezinho na rede e outro na canoa.

Plus: Dá pra fazer passeio de barco e curtir um pôr do sol de cinema.

5. Caldas Novas

Por fim, as águas quentes mais famosas do Brasil continuam sendo uma ótima opção, especialmente fora da alta temporada. Dá pra curtir piscinas termais, parques aquáticos e relax total — tudo com preço camarada, se for fora de feriado.

Agora é com você: mochila pronta e coração aberto, porque Goiás tá te esperando com experiências incríveis — e acessíveis!

