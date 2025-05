FGV oferece mais de 200 cursos gratuitos e à distância; confira os principais

As formações são oferecidas de forma autoinstrucional, ou seja, você estuda no seu ritmo, com total flexibilidade de horários

Pedro Ribeiro - 02 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/FGV)

Se você está em busca de cursos gratuitos para ampliar seus conhecimentos e turbinar o currículo em 2025, temos uma boa notícia!

A Fundação Getulio Vargas (FGV) disponibilizou mais de 200 opções de cursos online, totalmente gratuitos, em diversas áreas de conhecimento.

Tudo isso com a qualidade reconhecida da FGV e a praticidade do ensino à distância.

A Fundação Getulio Vargas é uma das instituições de ensino e pesquisa mais respeitadas do Brasil e da América Latina.

Criada em 1944, a instituição tem como missão contribuir para o desenvolvimento do país por meio da formação de profissionais qualificados e da produção de conhecimento.

Os cursos gratuitos da FGV são oferecidos de forma autoinstrucional, ou seja, você estuda no seu ritmo, com total flexibilidade de horários. O conteúdo é produzido com o mesmo padrão de excelência das Escolas e Institutos da Fundação.

As mais de 200 opções estão organizadas em 10 áreas:

Administração Pública;

Direito;

Economia e Finanças;

Educação e Humanidades;

Estratégia e Negócios;

Gestão de Setores Específicos;

Liderança e Pessoas;

Marketing e Vendas;

Relações Internacionais;

Tecnologia e Ciência de Dados.

Ou seja, independentemente da sua área de atuação ou interesse, há cursos gratuitos que podem te ajudar a se atualizar, se reinventar e até mudar de carreira.

Destaques de 2025: tecnologia, sustentabilidade e gestão

A cada ano, a FGV lança novos cursos alinhados com as demandas atuais do mercado e da sociedade. Em 2025, os destaques são os cursos voltados à Inteligência Artificial, Sustentabilidade, Licitações e Vendas. Confira alguns:

IA Generativa nas Aulas: Usando o Recurso a Nosso Favor (1h/a)

Focado em educadores, o curso ensina a integrar a IA nas práticas de ensino, estimulando o pensamento crítico e a colaboração.

IA como Ferramenta de Aprendizagem e Pesquisa (24h/a)

Apresenta uma visão aprofundada do uso da IA na educação e na produção de conhecimento, ideal para quem quer dominar essa tecnologia.

IA Generativa e o ChatGPT: Potencializando o Trabalho e Ganhando Eficiência (1h/a)

Mostra como usar ferramentas de IA para otimizar o dia a dia profissional, desde a análise de dados até a criação de experiências personalizadas.

Desafios para o Desenvolvimento Sustentável (8h/a)

Explora a Agenda 2030 e as metas globais para tornar o planeta mais justo, próspero e equilibrado.

Aspectos Gerais das Licitações e Contratações (8h/a)

Indicado para quem atua na administração pública ou quer se especializar em contratações governamentais.

Administração de Vendas: Conceitos Iniciais (9h/a)

Perfeito para quem quer entender melhor o universo das vendas e como alinhar estratégias com os objetivos de uma organização.

Certificado e reconhecimento internacional

Todos os cursos gratuitos da FGV oferecem declaração de conclusão. Além disso, são realizados em parceria com o Open Education Global (OEG), consórcio internacional do qual a FGV faz parte desde 2008. Isso garante ainda mais credibilidade ao seu certificado.

Com mais de 17 milhões de alunos e 99% de aprovação dos cursos, a FGV já se consolidou como uma das maiores referências em educação online gratuita no Brasil.

Sucesso em 2024: autoconhecimento em alta

O curso mais procurado no último ano foi “Autoconhecimento: a Base para Inteligência Emocional”, com mais de 100 mil inscritos.

Ele mostra como o autoconhecimento ajuda a lidar melhor com as emoções, a desenvolver resiliência e a construir relações mais saudáveis — algo fundamental para vencer manias negativas e crescer emocionalmente.

Como se inscrever

Se você se interessou por esses cursos gratuitos e quer aproveitar essa chance, o processo é bem simples. Basta acessar o site da FGV, escolher os cursos de seu interesse, se cadastrar e começar a estudar. Clique aqui para mais informações.

