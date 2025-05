Homem sai de casa ‘para matar’ e entregador de aplicativo é vítima em Aparecida de Goiânia; polícia chega na hora

Apesar de muito ferida, vítima relatou às autoridades que não conhecia o suspeito nem sabia o motivo das agressões

Davi Galvão - 03 de maio de 2025

Vítima foi encaminhada ao Hugo com diversas facadas pelo corpo. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na noite desta sexta-feira (02), em Aparecida de Goiânia, após ser flagrado esfaqueando um entregador de aplicativo. O suspeito contou às autoridades que havia saído de casa já com a intenção de matar alguém.

O crime aconteceu no bairro Sítios Santa Luzia, sendo que a polícia chegou no local após receberem uma denúncia e logo se depararam com a cena de agressão e, de imediato, algemaram o suspeito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e compareceu ao local com urgência, dado a gravidade das lesões. A vítima, de 29 anos, apresentava um corte na cabeça, três nas costas e mais um na região do tórax e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

Apesar dos ferimentos, ele conseguiu contar aos policiais que era entregador por aplicativo e que não conhecia o agressor, como tampouco sabia o motivo pelo qual havia sido esfaqueado.

Às autoridades, o suspeito confessou que já tinha saído de casa com a intenção de matar alguém, com a esperança de que fosse morto pelos policiais na sequência. A todo momento ele também pedia que os militares atirassem nele.

Ele também disse sofrer de depressão, ansiedade e que escutava vozes. Porém, quando questionado sobre o que as vozes diziam, ele se recusou a responder, alegando que algum mal aconteceria com os policiais caso ele o fizesse.

O suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo delito, sendo que a equipe médica relatou que ele se mostrava agressivo e com sinais de desorientação, tanto geográfica quanto temporal.

O canivete utilizado para a prática do crime também foi localizado e apreendido pelos policiais.

Diante dos fatos, a autoridade policial determinou pela prisão em flagrante por tentativa de homicídio e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

