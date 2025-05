Saturno entra em Áries em maio e ação pode modificar caminhos de vários signos

Para completar o ciclo intenso, Super Lua Nova em Gêmeos, prevista para o dia 27, poderá intensificar ainda mais os sentimentos

Gabriella Licia - 03 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Jansel Ferma/Pexels)

O mês de maio marca uma sequência de movimentações astrológicas que simbolizam fortes mudanças em diversos campos para os signos.

Com Saturno entrando em Áries no próximo dia 25, Mercúrio avançando para Touro já no dia 04, e o Sol se deslocando para Gêmeos no dia 20, há uma sobreposição de energias ligadas à ação, à comunicação e ao pensamento prático.

Para completar o ciclo intenso de mudanças no céu astrológico, a Super Lua Nova em Gêmeos, prevista para o dia 27, reforça o chamado à renovação e ao desapego do que já não serve.

Essas transições exigirão que alguns signos soltem antigos padrões e abandonem a zona de conforto. A combinação entre Saturno em Áries e a Lua Nova em Gêmeos aponta para novos começos — especialmente aqueles que exigem coragem, leveza e mente aberta.

Ao longo do mês, haverá uma tensão natural entre o desejo de estabilidade (reforçado por Mercúrio em Touro) e a urgência de agir de forma mais direta e instintiva (Saturno em Áries). Saber conciliar planejamento com atitude será fundamental para atravessar esse período sem desgaste.

Diante de tantas influências simultâneas, confira abaixo quais os signos que poderão ser mais afetados e devem abrir os olhos e o coração para modificar os caminhos, quando necessário. Veja só!

1. Áries

Para a primeira casa do zodíaco, é bom que os nativos fiquem mais atentos.

O ariano deve vivenciar uma fase de cobrança e amadurecimento, especialmente no campo profissional. Com a entrada de Saturno no próprio signo, o ritmo de ação tende a desacelerar, exigindo mais estratégia e responsabilidade.

O impulso característico do elemento fogo pode esbarrar em limitações práticas, gerando frustração — mas também abrindo espaço para conquistas mais consistentes, desde que haja foco e disciplina.

2. Touro

Já o signo de touro, por sua vez, será diretamente tocado pela passagem de Mercúrio. A comunicação e os processos mentais ganham destaque, o que pode trazer bons resultados em negociações, contratos ou decisões financeiras.

No entanto, a rigidez típica do elemento terra pode ser desafiada por imprevistos. Para aproveitar o momento, será necessário abrir mão do controle e aceitar mudanças no planejamento, sobretudo nas rotinas de trabalho e na administração de dinheiro.

3. Gêmeos

Gêmeos também entra em cena com a energia amplificada pela presença do Sol e pela Super Lua Nova no próprio signo. O momento favorece recomeços, novos projetos e reconexões pessoais, especialmente no campo das relações afetivas.

Como um dos signos de ar, Gêmeos tende a lidar bem com mudanças rápidas, mas pode se perder em excesso de estímulos. A dica é filtrar com mais cuidado as informações e pessoas com quem se conecta, priorizando qualidade e não apenas quantidade.

4. Leão

Por último, mas não menos tocado, o signo regido pelo mesmo elemento fogo que Áries, também será pressionado a agir com mais consistência. As demandas emocionais devem ganhar espaço, exigindo mais empatia e escuta nas relações afetivas.

No trabalho, pode haver oportunidades de destaque — desde que o ego não fale mais alto que o coletivo.

A combinação de aspectos impulsivos e reflexivos pede equilíbrio: saber quando liderar e quando recuar será determinante para atravessar o mês com estabilidade.

