Últimos dias para se inscrever em processo seletivo em Goiás com salários de R$ 9 mil

Oportunidades de trabalho são para graduados em funções específicas e o trabalho será na Secretaria de Estado da Saúde (SES)

Paulo Roberto Belém - 03 de maio de 2025

Seleção vai ser por meio de prova de títulos. (Foto: Reprodução)

Vai até 9 de maio o prazo de inscrições para o novo processo seletivo do Governo de Goiás, que contratará 39 profissionais para trabalhar na Secretaria de Estado da Saúde (SES), pagando, para tal, R$ 9 mil de remuneração.

As oportunidades alcançam somente o nível superior de formação e estão distribuídas assim: Arquiteto – Pleno (08), Engenheiro Civil – Pleno (10), Engenheiro Eletricista – Pleno (10), Engenheiro Mecânico – Pleno (02) e Engenheiro Biomédico/Engenheiro Clínico – Pleno (09).

Para acessar as vagas, o requisito principal e obrigatório é a graduação na área em que for se candidatar e aceitar todas as exigências que estão contidos no edital do processo, que pode ser acessado clicando aqui.

As inscrições são exclusivas pela internet, devendo os interessados acessar o Portal de Seleção do Governo de Goiás para realizar o processo, pagando uma taxa de R$ 70 para efetivá-lo.

Duas etapas integram o processo seletivo, sendo a primeira com análise curricular e uma segunda com realização de entrevistas.

Quando contratados, esses profissionais deverão honrar com carga horária de 40h semanais, sendo que a remuneração dos selecionados poderá ter um complemento, chamado de Prêmio de Incentivo, caso sejam atendidos critérios de desempenho a serem avaliados no dia a dia da função.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!