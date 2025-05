Ex-marido de Marussa Boldrin acusa deputada de invadir casa dele e descumprir medidas judiciais

Nota divulgada pela defesa de Sinomar Júnior incluiu detalhes do ocorrido na casa do ex-superintendente na Secretaria de Esporte e Lazer de Goiás

Thiago Alonso - 04 de maio de 2025

Deputada Marussa Boldrin. (Foto: Câmara dos Deputados)

Uma semana após a deputada federal Marussa Boldrin (MDB-GO) denunciar ter sofrido agressões por parte do ex-marido, Sinomar Júnior, o ex-superintendente na Secretaria de Esporte e Lazer de Goiás emitiu uma nota à imprensa acusando a parlamentar de infligir duas medidas judiciais.

No comunicado, divulgado neste domingo (04), os advogados de Sinomar acusaram Marussa de ter invadido a casa onde o ex-companheiro está morando desde o divórcio, no município de Rio Verde.

Tal ação teria desrespeitado uma medida protetiva solicitada pela própria deputada contra o ex-marido, de forma que nenhum dos dois se aproximassem ou mantivessem algum tipo de contato e que, caso fosse necessário, seria obrigatório retirar a cautela.

No texto, é dito que, na última quinta-feira (1º), Marussa teria adentrado a residência por duas vezes, sendo que na primeira, a parlamentar teria ido até o local procurando por Sinomar, mesmo sendo proibida disso.

Após algum tempo, ela teria retornado acompanhada de duas pessoas — que ficaram a aguardando dentro de um carro — e tentou “esmurrar” uma das portas, solicitando que funcionárias da casa informassem onde estaria o ex-marido, que não se encontrava no momento.

A Polícia Militar (PM) então foi acionada, mas, conforme informado na nota, Marussa teria se evadido ao tomar conhecimento que uma viatura estaria se encaminhando. Durante a presença dos militares, um prestador de serviços de Sinomar também relatou o sumiço de algumas chaves da casa, suspeitando que ela tenha as pegado.

Diante disso, um boletim de ocorrência foi aberto contra a parlamentar, que, segundo os advogados, ainda teria infringido mais uma medida judicial, ao proibir que o ex-companheiro pudesse ver os filhos na sexta-feira (02), dia seguinte à suposta invasão.

O que diz a deputada?

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria de Marussa Boldrin, que preferiu não se manifestar sobre o assunto. Contudo, à reportagem, a assessora da política do MDB explicou que ainda não houve a divisão de bens do ex-casal e, portanto, a casa onde Sinomar está morando ainda é de propriedade dos dois. Também foi dito que tal acusação busca somente “acobertar uma situação infeliz com um factoide sem fundamento”.

Confira a nota na íntegra:

“A defesa de Sinomar Vaz de Oliveira Junior informa que está tomando todas as medidas cabíveis referentes à violação, por parte da Deputada Federal Marussa Boldrin, de decisão judicial de março deste ano, proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No processo que tratava do pedido de medida protetiva por parte da deputada, o Desembargador Esdras Neves advertiu Marussa de que não se aproximasse e nem mantivesse contato do ex-marido. Se assim o desejasse, deveria solicitar a revogação das medidas protetivas.

Entretanto, nesta quinta-feira (1º de maio), à revelia da decisão judicial, Marussa Boldrin, adentrou, em duas ocasiões, o imóvel onde Sinomar Vaz de Oliveira passou a morar após a separação, em Rio Verde. Toda as ações de Marussa foram registradas por câmeras de segurança.

Na primeira ocasião, Marussa chegou a pé, por volta das 11h40, falou com prestadores de serviços que estavam no local, entrando na residência. Foi embora na sequência, após ser informada de que Sinomar não se encontrava, embora seu veículo estivesse na garagem, e que o mesmo chegaria em um prazo de 30 minutos.

Uma hora depois, às 12h43, Marussa voltou ao local, desta vez de carro e acompanhada de outras duas pessoas. As portas do imóvel estavam fechadas. Segundo o prestador de serviços Nilson Ferreira da Cruz, que acionou a Polícia Militar, a mesma passou a “esmurrar a porta”, solicitando que as funcionárias, que estavam no fundo da residência almoçando, abrissem, causando transtornos e se recusando a sair, mesmo ciente de que possui medida protetiva solicitada por ela própria contra o ex-marido.

As funcionárias abriram a porta, porém, ao ter conhecimento da solicitação de uma viatura, Marussa Boldrin retirou-se do local. Nilson comunicou aos policiais militares Gilmar Rocha de Oliveira e Ricardo Moraes Mendonça que quando a deputada chegou, sem explicação, ele, Nilson, estava supervisionando o serviço das faxineiras. Disse também que após sua saída, notou a falta de uma caixa de chaves da residência e suspeita que ela tenha levado.

Nesta sexta-feira, a deputada violou outra medida judicial, ao impedir que o ex-marido pudesse ver os filhos do ex-casal, como determinado em decisão liminar referente à guarda das crianças. Desrespeitando decisão judicial, Marussa levou os filhos de Rio Verde para Goiânia.

Após o episódio na residência, na data de ontem, o funcionário Nilson Ferreira foi orientado a comparecer à delegacia de polícia, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 41533073, lavrado às 16h07 na Delegacia de Polícia de Rio Verde. A defesa de Sinomar Vaz de Oliveira Junior acionará a Justiça para que Marussa Boldrin preste esclarecimentos acerca dos fatos.”

