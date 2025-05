Homem destrói carro de ex-esposa em Anápolis após não conseguir reatar relacionamento

Imagens expõem como ficou o automóvel, que estava estacionado na porta da residência da mulher

Paulo Roberto Belém - 05 de maio de 2025

Veículo, modelo Fiat Palio, ficou completamente avariado. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 31 anos, acionou a Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira (05), para denunciar que teve o veículo todo danificado pelo ex-companheiro, um jovem, de 26 anos, na Vila Mariana, região Sudeste de Anápolis.

Um vídeo que o Portal 6 teve acesso detalha o que foi avariado. Todos os pneus foram furados, quase todos os vidros e lanternas quebrados, além de amassados na lataria do Fiat Pálio.

Antes de fazer o que fez, o jovem ainda teria a ameaçado por conta do término do relacionamento portando uma faca. Os militares fizeram buscas na região e não localizaram o suspeito.

Ela atribuiu a situação ao fato de ter se separado do suspeito, que teria ido até a porta da casa dela, onde o carro estava estacionado, e depredando-o em várias partes.

O fim do relacionamento seria por conta do comportamento do ex-companheiro, que estaria agressivo e desrespeitoso, sendo que ela, por suspeitar que ele tinha voltado a consumir drogas, decidiu pela separação.

A denúncia está sendo investigada pela Polícia Civil (PC). A vítima ainda teria pedido uma medida protetiva contra o suposto autor.

