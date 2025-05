Sorte na loteria muda vida de mãe e filho: “ainda não caiu a ficha”

O que parecia apenas mais um bilhete esquecido no bolso, se tornou a chave para a mudança de vida da família

Anna Júlia Steckelberg - 05 de maio de 2025

Imagem ilustrativa de maço de dinheiro (Foto: Ilustração/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Quem nunca sonhou em gastar apenas R$ 10 e acordar milionário no dia seguinte? Para Linda Grizzle e seu filho Shannon Farthing, moradores de Georgetown, no estado americano do Kentucky, esse sonho virou realidade.

No sábado (26), a dupla levou para casa nada menos que US$ 167,3 milhões, o maior prêmio já registrado pela Powerball no estado. Tudo isso depois de apostarem apenas US$ 2 — menos que um cafezinho em muitas cafeterias por aí.

Segundo o El Comercio, Linda estava em casa quando recebeu uma mensagem de texto de um conhecido falando: “acho que você ganhou na loteria”.

Cética, ela chamou o filho Shannon, que prontamente confirmou: tinha o bilhete com os números sorteados no bolso e, sim, batia tudo — de 1 a 69, incluindo a temida Powerball número 2. “Se for verdade, você ganhou alguma coisa”, disse ele, largando o balde de sabão e correndo até a casa da mãe.

Ainda meio sem acreditar, mãe e filho foram juntos até o posto, onde o bilhete foi comprado. Lá, a confirmação oficial: eles realmente haviam vencido. “Eu nunca teria sonhado com isso. Ainda não caiu a ficha”, contou Linda aos funcionários da loteria.

Com o valor, Linda já tem planos: “Vai ser um ótimo Dia das Mães. Isso vai pagar minha dívida”, disse ela a plataforma de notícias. A última vez que alguém venceu a Powerball no Kentucky foi há mais de uma década, em 2010 — o que torna essa vitória ainda mais especial.

Além de fazer história, Linda e Shannon agora entram para a seleta lista de pessoas que mudaram de vida de um dia para o outro. E, sejamos sinceros, quem não adoraria viver um enredo assim?

