O Dia das Mães ganha um toque tecnológico com as ofertas especiais da Samsung. As Smart TVs da marca estão com até 50% de desconto, permitindo que você presenteie com qualidade de imagem e som de última geração.

Confira abaixo os 2 modelos em promoção e garanta o presente perfeito:

Samsung Crystal 4K UHD 17% DESCONTO Tela Crystal UHD de 70 pol.

Processador com AI

Gaming Hub

Visual livre de cabos

Compatível com Alexa

Controle remoto SolarCell

Samsung Crystal 4K UHD 50% DESCONTO Tela sem limites de 50 pol.

Dicas para escolher a Smart TV ideal para sua casa:

Tamanho da tela e espaço disponível: Antes de comprar uma Smart TV, meça o espaço onde pretende colocá-la e considere o tamanho da tela que se adequa melhor ao ambiente. Uma tela muito grande pode ser desconfortável em espaços pequenos, enquanto uma tela muito pequena pode não proporcionar uma experiência imersiva em ambientes maiores. Escolha um tamanho de tela que ofereça uma visão confortável e equilibrada para sua sala de estar ou ambiente desejado.

Resolução e qualidade de imagem: Opte por uma Smart TV com uma resolução de imagem que atenda às suas necessidades de visualização. As opções mais comuns incluem Full HD (1080p), Ultra HD (4K) e até mesmo 8K para os entusiastas de alta definição. Uma resolução mais alta proporciona uma imagem mais nítida e detalhada, especialmente ao assistir conteúdos em alta definição, como filmes e programas de TV. Além disso, verifique se a TV possui tecnologias de melhoria de imagem, como HDR (High Dynamic Range), para uma experiência visual ainda mais imersiva.

Recursos inteligentes e conectividade: Considere os recursos inteligentes oferecidos pela Smart TV, como acesso a aplicativos de streaming, assistentes de voz integrados, conectividade Wi-Fi e Bluetooth, e capacidade de espelhamento de tela. Verifique se a TV é compatível com os serviços de streaming que você mais utiliza, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, entre outros. Além disso, certifique-se de que a TV tenha portas HDMI e USB suficientes para conectar seus dispositivos externos, como consoles de videogame, players de mídia e dispositivos de armazenamento.