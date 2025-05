Esta é melhor marca de doce de leite do mercado (é uma delícia)

Com tantas marcas no mercado, escolher a melhor pode parecer difícil, mas um teste revelou a vencedora

Ruan Monyel - 07 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Leodenice Camargo)

O doce de leite é aquele tipo de sabor indispensável na sobremesa, além de despertar memórias afetivas que aquecem o coração.

Seja passado no pão, servido com queijo, recheando bolos ou simplesmente saboreado direto da colher, ele é um clássico das famílias brasileiras, mesmo sua origem sendo argentina.

Com tantas marcas no mercado, escolher a melhor pode parecer difícil, mas um recente teste às cegas realizado pelo “Paladar”, do Estadão, revelou uma campeã.

Durante o teste, 10 marcas foram colocadas a prova às cegas, e o resultado revelou que o doce de leite da marca Havanna é o melhor do mercado.

A Havanna, De origem argentina, famosa por seus alfajores, mostrou que também brilha sozinha quando o assunto é o tradicional doce.

Seu doce de leite é extremamente cremoso, tem um sabor encorpado e levemente caramelizado, sem ser excessivamente doce.

A textura é lisa, uniforme e perfeita para espalhar ou usar em receitas, realçando o sabor de qualquer preparo.

O destaque vai para o equilíbrio entre sabor e qualidade, pois os jurados apontaram que o doce de leite Havanna possui uma identidade própria e marcante, mas sem perder a suavidade.

Outras marcas também se destacaram na avaliação, como a Aviação e a Itambé, ambas já queridinhas do público brasileiro.

No entanto, a Havanna superou as expectativas, sendo elogiada especialmente por sua complexidade de sabor e por apresentar uma experiência que lembra o artesanal, mesmo sendo um produto industrializado.

Se você é apaixonado por doce de leite ou ainda não conhece a versão da Havanna, essa pode ser a próxima descoberta deliciosa da sua cozinha.

