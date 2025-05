Roteiro: veja as datas, horários e locais das barraquinhas em Anápolis

Espaços reúnem programação religiosa e social, sendo momentos de celebração aos padroeiros locais e de confraternização dos frequentadores

Paulo Roberto Belém - 07 de maio de 2025

Barraquinha da Paróquia São José Operário no Bairro Boa Vista (Foto: Reprodução/Instagram)

As tradicionais barraquinhas das comunidades católicas de Anápolis reúnem uma programação religiosa e social, sendo momentos de celebração aos padroeiros locais e de confraternização dos frequentadores.

Com 34 paróquias e uma variedade de capelas em operação dedicadas, cada uma a um santo da Igreja Católica, elas estão espalhadas pelos bairros promovendo esses eventos, de acordo com a data celebrativa de cada personagem religioso.

As festas, aliadas às barraquinhas, atraem a comunidade local e também despertam o interesse da população de toda a cidade.

Geralmente são locais que reúnem comidas típicas e show musicais, sem cobrança de entrada, sendo opção e tendo programação espalhada por todo o ano.

Nesse sentido, o Portal 6 passa a divulgar um roteiro das festas e barraquinhas da cidade para ajudar você a se programar e ficar por dentro das clássicas festividades que costumeiramente embalam o meio do ano.

Barraquinhas da primeira quinzena de maio:

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Vila Jaiara – Até 13 de maio

Sendo realizada desde a semana passada, a programação religiosa tem início às 18h30 e a parte social às 20h30. A Paróquia fica situada na Avenida Bandeirante, 135 – Vila Jaiara.

Paróquia São José Operário – Bairro Boa Vista – Até 11 de maio

A programação religiosa começa às 18h e a parte social por volta das 20h30. A Paróquia está localizada na Av. Palestina, 410 – Boa Vista.

Paróquia Jesus Bom Pastor – Aldeia dos Sonhos – Até 11 de maio

Parte religiosa tem início 18h30 e a programação festiva às 20h30. Paróquia fica no Aldeia dos Sonhos.

Capela Imaculada Conceição – Bairro Santa Maria de Nazareth – Até 11 de maio

A programação religiosa começa às 19h na Capela localizada na Avenida Dona Elvira, na rotatória. Já os festejos com as barraquinhas vêm logo depois, por volta das 20h30, em uma quadra de esportes a cerca de 100 metros do local.

Capela Imaculado Coração de Maria – Setor Tropical – de 09 a 18 de maio

A programação religiosa tem início às 18h30 e a parte social às 21h. A Paróquia fica no endereço Rua Jarbas Gomes Lobo, Setor Tropical.

Faltou alguma? É só entrar em contato com o Portal 6 pelo Instagram: @portal6noticias, onde você também pode ficar por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real ara você!