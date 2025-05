Temos papa: fumaça branca sai da chaminé da Capela Sistina

Sinal ocorreu às 13h08

Karina Ribeiro - 08 de maio de 2025

Fumaça branca sai da Capela Sistina. (Foto: Redes Sociais)

Às 13h10 a fumaça branca ‘coloriu’ o céu do Vaticano, nessa quinta-feira (08). Milhares de fieis assistiram o momento histórico da escolha do 267° papa.

O rito aponta que, no segundo dia do Conclave, os 133 cardeais que estiveram reclusos para a escolha do novo papa chegaram em um consenso.

Em breve, os cardeais irão apresentar o novo pontífice na Basílica de São Pedro.

Mais informações a qualquer momento.