Descubra o jeito certo de cortar carne para deixá-la muito mais macia

Tutorial mostra uma técnica eficiente para conseguir cortar a peça com excelência

Magno Oliver - 09 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Gabriela2)

Churrasco no Brasil é assunto muito sério e a textura da carne que você leva para consumir pode transformar completamente a experiência de usuário na refeição.

E isso mesmo quando o tempero e ponto de cozimento estão alinhados e para lá de perfeitos para consumir.

O tipo de carne que você leva para o churrasco vai dizer muito sobre a qualidade e o sabor final que deseja que ele tenha.

Assim, muita gente esquece um detalhe na forma de cortar a carne que pode fazer total diferença na maciez e suculência: como cortar.

Descubra o jeito certo de cortar carne para deixá-la muito mais macia

Então, uma chefe de cozinha especialista em churrasco foi atrás da resposta e descobriu o jeito certo de cortar a carne.

Em postagem que viralizou no Instagram, Juliana (@chefjulima) traz uma técnica que ajuda a dar suculência e maciez ao corte. Também evita que a carne fique dura e borrachuda.

Na gravação, a especialista mostra que o segredo está no modo de cortar as fibras da carne. Exatamente, prestar atenção nas fibras.

As fibras são as linhas horizontais do músculo da carne que se integram todas em uma só direção. Assim, elas são resistentes e, ao cortar elas ao contrário, se soltam mais facilmente e sem muito esforço.

A chefe explica que, se você cortar a carne a favor das fibras, elas resistem bastante ao fio da faca. Por isso, o resultado é uma carne dura e bastante borrachuda.

Nos comentários da publicação, muitos internautas comentaram que não só testaram a técnica, como aprovaram.

“A chefe tem total razão, essa técnica de corte da carne pela fibra faz toda a diferença no churrasco, já testei”, comentou um seguidor na postagem.

Confira o tutorial completo que bombou no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Lima (@chefjulima)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!