Nunca namore um homem que diz essas 6 frases (eles costumam ser tóxicos)

Gabriella Licia - 10 de maio de 2025

Hierarquia, série da netflix. (Foto: Reprodução)

Relacionamentos saudáveis começam com respeito mútuo, diálogo sincero e, acima de tudo, maturidade emocional. Mas às vezes, logo no início, algumas frases aparentemente inofensivas podem ser sinais claros de que o homem ao seu lado está longe de ser um bom parceiro.

Reconhecer esses padrões é essencial para evitar desgaste emocional e relações que só drenam sua energia.

Muitos desses comportamentos estão disfarçados em comentários sutis ou até em “opiniões pessoais”, mas revelam, no fundo, traços de machismo, imaturidade e falta de responsabilidade afetiva.

Por isso, se você ouvir alguma dessas frases nos primeiros encontros — ou pior, no meio de um relacionamento — acenda o alerta. Abaixo, listamos seis falas comuns que indicam que esse homem pode estar longe de ser um bom companheiro. Veja só!

Nunca namore um homem que diz essas 6 frases (eles costumam ser tóxicos):

1. “Mulher tem que saber o seu lugar”

Quando um homem diz isso, ele já está mostrando que quer te limitar e se incomoda com sua liberdade. Quem tenta te colocar numa caixinha não respeita quem você é — e com certeza, não está preparado para dividir a vida com uma mulher independente.

2. “Eu sou assim, não vou mudar”

Essa frase é um atestado de estagnação. Se ele não está disposto a crescer, refletir ou evoluir ao seu lado, a tendência é que você acabe puxando o relacionamento sozinha. Cuidado: isso pode te exaurir com o tempo.

3. “Minha ex era louca”

Homem que fala isso costuma ter um padrão: culpar os outros por seus próprios erros. Se ele não consegue reconhecer o próprio papel em relações passadas, a chance de repetir os mesmos comportamentos com você é grande.

4. “Não gosto de gente que quer aparecer”

Esse tipo de comentário geralmente revela insegurança e ciúme disfarçado. O problema, muitas vezes, não está nas pessoas que se destacam — e sim em quem se incomoda com o sucesso delas.

5. “Vamos dividir a conta?”

Não há problema em dividir quando é combinado com respeito. Mas se ele quer que você seja “feminina, recatada e do lar”, mas age de forma interesseira quando o assunto é dinheiro, o que ele busca não é parceria — é conveniência.

6. “Não falo com meus pais”

Cada família tem sua história, mas quando alguém corta laços sem motivos profundos ou tenta esconder mágoas não resolvidas, isso pode indicar dificuldade em construir vínculos afetivos saudáveis. Observe com atenção.

