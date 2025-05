Balão de ar quente cai em evento no México, deixa um morto e dois feridos; veja vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um balão de ar quente pegou fogo e caiu durante evento público na cidade de Enrique Estrada, em Zacatecas, México, neste domingo (11). O incidente deixou uma pessoa morta -identificado como o condutor do balão, Lucio Bañuelos Dorado, 40- e outras duas feridas com queimaduras de primeiro grau.

O balão era uma das atrações do primeiro Festival de Balões do município, organizado durante a Feira Enrique Estrada 2025, evento anual que homenageia o padroeiro dos agricultores, são Isidoro Lavrador, e promove atividades de entretenimento e cultura para a população local.

Segundo autoridades mexicanas, as duas pessoas feridas não estão em estado grave -suas identidades não foram divulgadas. O governo de Zacatecas declarou já ter aberto uma investigação criminal para elucidar o caso.

O secretário-geral de governo, Rodrigo Reyes, publicou uma declaração em suas redes sociais em que classifica de lamentável o incidente e pede que as entidades locais reforcem a segurança em eventos do tipo. “Solicitamos ao Ministério Público Estadual que realize as investigações correspondentes para esclarecer os fatos e determinar responsabilidades”, declarou.

A Promotoria do e stado afirmou que dois suspeitos pela responsabilidade do evento foram identificados, mas fugiram do local. Segundo o órgão, o caso é investigado como homicídio culposo, lesão corporal e abandono de pessoas.