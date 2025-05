Feirão com mais de 2 mil imóveis já tem data para acontecer em Anápolis; veja critérios

Durante os três dias de evento, profissionais da Caixa estarão disponíveis para realizar simulações de crédito e aprovações imediatas.

Davi Galvão - 12 de maio de 2025

Feirão de imóveis acontece entre os dias 15 e 17 de maio. (Foto: Divulgação)

Com a oferta de mais de 2 mil imóveis, entre novos, usados e na planta, se aproxima a data marcada para a segunda edição do Feirão de Imóveis & Oportunidades, em Anápolis.

O evento acontece entre os dias 15 e 17 de maio, na Praça Dom Emanuel, e contará com atendimento exclusivo da Caixa Econômica Federal (CEF) para financiamento de unidades vinculadas ao programa Minha Casa, Minha Vida, além de oferecer diversas atrações e serviços voltados ao público.

A proposta do encontro é, além de atender famílias de baixa renda e também a classe média, trazer opções de imóveis populares e empreendimentos de até R$ 500 mil, com condições facilitadas de pagamento.

A organização conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), Associação das Imobiliárias de Anápolis (AIA), Associação dos Construtores de Anápolis (Acan), Câmara Municipal, Prefeitura de Anápolis, Federação das Indústrias de Goiás (Fieg) e do Sindicato do Comércio Varejista.

O feirão também será uma oportunidade para o público se informar sobre as mudanças no programa habitacional. Com a criação da Faixa 4, agora famílias com renda mensal de até R$ 12 mil podem financiar imóveis de até R$ 500 mil, com juros de 10% ao ano e prazo de pagamento de até 35 anos.

Além disso, as faixas anteriores foram reajustadas para contemplar diferentes perfis de renda: Faixa 1 atende famílias com renda de até R$ 2.850, com subsídio de até 95% do valor do imóvel; Faixa 2 é voltada para rendas entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700, com subsídios de até R$ 55 mil e juros reduzidos; já a Faixa 3 contempla famílias com renda de R$ 4.700,01 a R$ 8.600, com condições facilitadas para imóveis de até R$ 350 mil.

Além da negociação de imóveis, a programação do evento inclui palestras voltadas ao setor da construção civil, praça de alimentação, parque infantil inflável, exposição de carros antigos e sorteio de brindes.

Para participar e sair do evento com o imóvel garantido, é necessário levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Durante os três dias, profissionais da Caixa estarão disponíveis para realizar simulações de crédito e aprovações imediatas.

