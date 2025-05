Onde assistir Remo x Vila Nova pela Série B nesta quarta-feira (14)

Equipes se encontram nas primeiras colocações e vêm embaladas na competição

Augusto Araújo - 12 de maio de 2025

Remo e Vila Nova se enfrentam pela Série B nesta quarta-feira (14). (Foto: Samara Miranda – Ascom Remo / @BABUFOTOGRAFO – VNFC)

Embalado na Série B, o Vila Nova volta a campo, nesta quarta-feira (14), para enfrentar o Remo, em partida válida pela 7ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 19h no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). Bruno Pereira Vasconcelos irá comandar a equipe de arbitragem.

O confronto entre os times promete ser um jogão. Isso porque ambos os clubes vêm em boa fase na competição e ocupam as primeiras colocações da tabela.

Entretanto o Leão Azul vem de uma situação delicada. Ele perdeu para o grande rival nas finais do Campeonato Paraense, realizada na última semana.

Isso porque o time saiu na frente no jogo de ida, vencendo por 3 a 2 na casa do Paysandu. Contudo, na volta, o Papão da Curuzu ganhou por 1 a 0, levando a decisão para os pênaltis.

Sendo assim, a final foi para os pênaltis, onde o Paysandu se sagrou campeão, vencendo por 6 a 5.

Contudo, na Série B, o Remo se encontra em 4º lugar, com 12 pontos conquistados em seis jogos. O Papão, porém, está na 19ª posição, com apenas dois pontos na competição.

Tigrão com fome

Já o Colorado está embaladíssimo, na vice-liderança do campeonato, com 13 pontos em seis jogos. Assim, pode alcançar e até superar o Goiás, que é o atual líder, com 16 pontos e mesmo saldo de gols (+4).

Porém, na última partida, o Vila Nova teve de demonstrar resiliência em um confronto difícil. Enfrentando o Athletic Club, o Tigrão só conseguiu fazer o gol da vitória aos 47 do segundo tempo.

Foi dos pés de Dodô que saiu o tento para os goianos. Após receber a bola na entrada da área, o camisa 11 – que entrou na volta do intervalo – cortou para dentro, ajeitou o corpo e deu um tapa de qualidade para dentro das redes.

Onde assistir Remo x Vila Nova pela Série B nesta quarta-feira (14)

A ESPN fará a transmissão da partida, pelo sistema de TV a cabo, assim como a plataforma de streaming Disney+, pelas mídias digitais.

