Estudante de Goiânia esbanja simpatia ao revelar sonho de conhecer brasileira que descobriu o DNA do coronavírus

Cheia de sonhos, a jovem revelou ainda que, após se formar, tem o desejo de fazer um curso de especialização na França ou na Alemanha

Isabella Valverde - 13 de maio de 2025

Vídeo com a entrevista viralizou nas redes sociais. (Foto: Captura de Tela/Instagram/@elielbarcelos)

Esbanjando simpatia, uma jovem estudante de Goiânia conquistou a internet ao revelar um grande sonho: conhecer a brasileira que descobriu a sequência do DNA do coronavírus para conseguir fazer o PCR (exame que identifica o vírus).

Thaís foi entrevistada pelo criador de conteúdo Eliel Barcelos (@elielbarcelos), enquanto aguardava o voo de volta para Goiás. Ela havia acabado de sair de uma feira de engenharia civil e mineração que aconteceu em Munique, na Alemanha.

Cheia de sonhos, a jovem, que é estudante de engenharia, revelou que, após se formar, tem o desejo de fazer um curso de especialização na França ou na Alemanha.

Mas um detalhe chamou a atenção: ao ser questionada sobre com quem gostaria de sentar para conversar, podendo escolher qualquer pessoa do planeta, ela escolheu a brasileira Jaqueline Goes de Jesus, que foi uma das coordenadoras da equipe de pesquisadores que realizou o primeiro sequenciamento do genoma do coronavírus circulante na América Latina.

“Eu sempre tive um sonho muito grande de trabalhar com essa área de pesquisa na medicina, só que sempre fui muito desincentivada. Especialmente no Brasil, não vale a pena porque, todo ano, só tira cada vez mais dinheiro de pesquisa, e ela é uma brasileira que liderou essa pesquisa. Você só sabe se tem Covid porque foi possibilitado a partir de uma pesquisa dela”, disse Thaís.

Ao final do vídeo, a estudante ainda deixa um recado para os internautas: “Sempre trabalhe muito duro e valorize o que você tem.”

O conteúdo da entrevista com a jovem publicada por Eliel viralizou nas redes sociais, conquistando mais de 300 mil visualizações, 12,1 mil curtidas e diversos comentários.