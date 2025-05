Quatro irmãos são presos em Aparecida de Goiânia após tentativa de triplo homicídio

Suspeitos realizaram uma série de crimes seguidos, incluindo atropelamento, agressão e esfaqueamento

Da Redação - 13 de maio de 2025

Irmãos foram presos. (Foto: Reprodução)

Quatro irmãos foram presos após realizarem uma série de crimes em Aparecida de Goiânia. Juntos, os jovens de 20, 22, 24 e 26 anos, teriam esfaqueado uma pessoa, atropelado outra e, por fim, acabaram batendo o carro no muro de um CMEI, onde agrediram um segurança.

Todos os crimes foram registrados na noite do último domingo (11), após testemunhas acionaram a Polícia Militar (PM) ao ver as constantes infrações dos suspeitos.

Tudo começou quando, na Avenida Triângulo, um homem, de 37 anos, foi surpreendido pelos irmãos, que desceram de um Celta prata, já o atacado com um canivete.

Assustada, a vítima conseguiu correr por alguns metros, mas acabou precisando pedir ajuda de pessoas que passavam na rua, sendo socorrido até o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa).

Após o primeiro crime, os irmãos encontraram mais um alvo: um adolescente, de 16 anos, que transitava pela Avenida Independência, no Setor Cidade Livre.

Juntos, os supostos autores aceleraram contra a motocicleta do menor, que por pouco não foi atropelado, conseguindo pular do veículo antes que o carro o atingisse.

Mais uma vez, os suspeitos fugiram do local, momento em que colidiram com tudo contra o muro do CMEI Santa Terezinha, localizado a poucos metros de onde havia sido realizada a tentativa de atropelamento.

Ao perceber o ocorrido, o segurança da instituição se dirigiu até os irmãos a fim de adverti-los, mas acabou sendo cercado e agredido por eles, tendo o rosto desfigurado, em meio a muitos sangramentos.

Após as agressões, inconsciente, o idoso, de 60 anos, foi atendido por equipes de socorristas, que o encaminharam para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), devido à gravidade do caso.

Prisões

Com ajuda de testemunhas que presenciaram as ações, uma viatura da Polícia Militar (PM) foi acionada, sendo possível identificar os supostos autores por já serem conhecidos por praticar delitos na região.

Diante disso, as equipes se dirigiram até a casa de um deles, onde encontraram uma cena deplorável: crianças chorando e a esposa de um deles em estado de fúria, após o marido chegar em casa juntamente com um irmão e com o carro todo destruído.

Ao serem abordados, a dupla confessou ter praticado os crimes, indicando também onde estavam os dois irmãos restantes, que foram localizados e encaminhados para uma delegacia da Polícia Civil (PC) em conjunto.

Juntos, todos os quatro foram autuados pelos delitos de tentativa de homicídio referente às três vítimas, sendo presos em flagrante. Agora, um inquérito deve ser aberto, a fim de apuar possíveis novos indiciamentos, assim como a realização dos trâmites legais conseguintes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!