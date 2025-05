Seis apostas de Goiás garantem mais de R$ 200 mil na Mega-Sena acumulada; veja de onde

Próximo sorteio será realizado na quinta-feira (15) e está acumulado em R$ 60 milhões

Thiago Alonso - 14 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil/Rafa Neddermeyer)

A noite desta terça-feira (13) terminou um pouco mais feliz para seis goianos, que tiraram a sorte grande ao acertar os números do sorteio da Mega Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal.

Apesar de nenhum deles cravar os seis números principais, os vencedores de Goiás conseguiram garantir uma bolada, levando mais de R$ 208 mil para casa.

Os números do concurso 2862 da Mega Sena foram: 02 – 04 – 14 – 18 – 22 – 44.

O maior prêmio saiu de Aparecida de Goiânia, onde, com uma jogada simples de apenas R$ 5, um jogador ganhou R$ 78.210,60 após fazer uma aposta na Lotérica Bela Vista.

Na cidade vizinha, em Goiânia, um apostador no Setor Celina Park também conseguiu uma boa grana, garantindo um prêmio de R$ 26.070,20.

O mesmo valor também caiu no bolso de um felizardo de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, que realizou uma aposta por meios digitais.

Em Cristalina, também na região do Entorno, o prêmio de R$ 26.070,20 foi para um sortudo que realizou uma jogada na Lotérica Mega Sorte.

No Nordeste do estado, um apostador de São João D’Aliança também conseguiu o mesmo valor após acertar os cinco números da cartela, na Lotérica Dupla Sorte.

Por fim, o último prêmio foi para um jogador de Uruaçu, no Norte de Goiás, que levou para casa a bolada de R$ 26.070,20, após fazer uma jogada na Lotérica Paraíso da Sorte.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (15), com o valor do prêmio acumulado estimado em R$ 60 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!