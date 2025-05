Conheça pousadas brasileiras que se destacaram e estão entre as melhores do mundo

Descubra os refúgios nacionais que conquistaram o coração dos viajantes pelo mundo inteiro

Anna Júlia Steckelberg - 15 de maio de 2025

(Foto: Divulgação)

Quatro pousadas brasileiras entraram para o ranking das 25 melhores do mundo na edição 2025 do Travellers’ Choice Awards, organizado anualmente pelo TripAdvisor.

A lista é formada a partir das avaliações de milhões de viajantes ao redor do planeta — e nossos refúgios tropicais se destacaram entre os gigantes da hotelaria.

Se você curte um climinha romântico nas montanhas, um mergulho na natureza com seu pet, ou ainda um cantinho charmoso perto do mar, temos opções para todos os estilos. E, claro, com aquele toque brasileiro de hospitalidade que encanta qualquer um.

Pousada Harmonia (Monte Verde – MG)

A queridinha do ranking nacional ocupa a 5ª colocação no mundo.

Localizada no charmoso vilarejo de Monte Verde, em Minas Gerais, ela conquista pelo acolhimento, conforto e um ambiente familiar.

Os viajantes destacam o serviço atencioso, a infraestrutura para famílias e os restaurantes da pousada como grandes diferenciais.

Pousada Gaia Viva (Igaratá – SP)

Ideal para quem não viaja sem seu companheiro de quatro patas, a Gaia Viva é pet friendly de verdade.

Com trilhas, lagos, piscinas naturais e até veterinário disponível, ela conquistou o 14º lugar mundial.

O atendimento personalizado e o cenário rodeado por mata nativa fazem dela um refúgio único no interior paulista.

Pousada Recanto do Arraial (Arraial d’Ajuda – BA)

Com apenas 11 acomodações charmosas — cada uma batizada com nomes de ervas e flores —, a pousada foi feita sob medida para casais que querem sossego e natureza.

Os hóspedes elogiam a tranquilidade e o atendimento acolhedor. Ela garantiu a 22ª posição no ranking.

Pousada Borô (Gramado – RS)

No clima europeu da Serra Gaúcha, a Borô oferece um jardim, quartos espaçosos e aquele café da manhã digno de Instagram.

Localizada a poucos minutos do centro de Gramado, ela ficou com a 25ª colocação mundial.

As 25 melhores pousadas do mundo em 2025, segundo o TripAdvisor:

Pinkcoco Uluwatu (Pecatu, Indonésia); Sapa Centre Hotel (Sapa, Vietnã); Dar Ahlam Hotel (Boumalne Dades, Marrocos); The Toulson Court (Scarborough, Reino Unido); Hotel Harmonia (Monte Verde, Brasil); Louisville Bourbon Inn (Louisville, EUA); Hillcrest Whitby (Whitby, Reino Unido); Dar El Mandar Farm (Fez, Marrocos); Candleberry Inn on Cape Cod (Brewster, EUA); Abode Bombay (Mumbai, Índia); The Berburry Hotel (Torquay, Reino Unido); Salerno Centro Bed & Breakfast (Salerno, Itália); Hare Nua (Ilha de Páscoa, Chile); Pousada Gaia Viva (Igaratá, Brasil); Highcliffe House (Lynton, Reino Unido); Camden Maine Stay Inn (Camden, EUA); Pumba Private Game Reserve (Grahamstown, África do Sul); Fleur Du Soleil Luxury Guesthouse (Franschhoek, África do Sul); Hostal Vista Park Santa Clara (Santa Clara, Cuba); 1900 Inn on Montford (Asheville, EUA); Riad Abaca Badra (Marraquexe, Marrocos); Pousada Recanto do Arraial (Arraial d’Ajuda, Brasil); Sheeldy’s Doolin (Doolin, Irlanda); B&B Casa Camilla (Pádua, Itália); Pousada Borô (Gramado, Brasil).

