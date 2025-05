Jornalista é agredido com socos e tapas por servidor público em Santo Antônio do Descoberto

Na gravação, vítima chega a cair em cima de uma moto, após ser surpreendida pela chegada do suposto autor

Gabriella Pinheiro - 15 de maio de 2025

Ronaldo Chaves dos Santos foi agredido por servidor público. (Foto: Reprodução)

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o exato momento que o jornalista Ronaldo Chaves dos Santos, de 59 anos, é agredido com socos e tapas pelo servidor público, José Sobreira de Oliveira Filho, de 44 anos, em frente à Câmara Municipal de Santo Antônio do Descoberto, na terça-feira (13).

Na gravação, é possível ver quando a vítima, que estava aguardando o filho, é surpreendida pela chegada do suposto autor, que aplica o primeiro golpe no rosto e o faz cair em cima de uma moto. O suspeito ainda teria proferido as palavras: “você merece apanhar”.

Ao O Popular, o servidor público afirmou que tinha “problemas antigos” com o jornalista, mas diz ter se arrependido de cometer o ato.

“‘Me arrependo profundamente pelo ocorrido, jamais quis agredir alguém, sempre respeitei a imprensa, mas ouvir uma pessoa te chamar de ‘ladrãozinho’ e lembrar de tudo o que ele falou ao meu respeito anos atrás, eu perdi o juízo e aconteceu as vias de fato”, afirmou.

Para a vítima, a motivação para o crime se deu devido a reportagens publicadas em um portal de notícias que falavam sobre a gestão da prefeitura. A vítima ainda teria tomado consciência da gravação, que estaria sendo compartilhada em diversos perfis, e alegou que a situação causou constrangimento e abalo moral, o que o levou a denunciar o ocorrido em uma delegacia da Polícia Civil (PC).

“Faltando um pouco menos de 3 meses para completar 60 anos, fui agredido de forma brutal, de forma inesperada e sem nenhuma chance de defesa. Levei socos, tapas e um mata-leão”, disse Ronaldo.

O deputado André do Premium (UB), com quem o jornalista já tinha tido problemas, encaminhou, por volta das 10h30, o decreto de exoneração do servidor, que ocupava o cargo comissionado de diretor de audiovisual

O caso agora segue sendo investigado pela Polícia Civil.