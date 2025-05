Homem morre após colisão entre carro e moto na BR-060

Corpo de Bombeiros e PRF estão no local e trânsito segue lento

Gabriella Pinheiro - 16 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou uma pessoa morta na BR-060. A situação aconteceu na tarde desta sexta-feira (16), próximo a Abadia de Goiás.

A colisão ocorreu na saída para Guapó quando, por motivos ainda desconhecidos, um carro e uma moto acabaram se chocando, ocasionando o óbito.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima – que não teve a identidade revelada – é do sexo masculino e faleceu ainda no local do acidente.

Devido a situação, os motoristas que transitarem pela BR-060 podem se deparar com uma lentidão no trânsito neste momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!