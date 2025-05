Quantidade de mulheres que saem de Aparecida de Goiânia para dar à luz é assustadora

Informação divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considerou o relatório do Registro Civil do município da Região Metropolitana da capital

Paulo Roberto Belém - 16 de maio de 2025

Vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que, entre as cidades brasileiras que possem mais de 500 mil habitantes, Aparecida de Goiânia é a que apresenta o maior índice de mulheres saindo do município para dar à luz.

A porcentagem, segundo o instituto, é de 80,8% de todos os nascimentos da cidade. O levantamento foi feito com base no Relatório do Registro Civil do município da Região Metropolitana da capital.

Mesmo sendo uma cidade estruturada, um fato que pode explicar a situação foi confirmado pelo IBGE: a questão de Aparecida de Goiânia estar localizada “colada” em Goiânia.

Quando se vai para os pequenos municípios, o percentual das mulheres que saem deles para realizar o parto, quando optam por fazê-los em maternidades, pode chegar a 100%.

Resposta

Ao Portal G1, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia informou que Aparecida de Goiânia até fevereiro de 2024 contava com apenas uma maternidade, sendo classificada como antiga e insuficiente para a demanda local.

O órgão complementou que a partir de fevereiro passou a operar na cidade a Maternidade Municipal Maria da Cruz Gomes Santana, com 30 leitos, UTI’s neonatais e 24 horas de funcionamento.

Outro dado do levantamento aponta que, nas capitais e no Distrito Federal, o percentual de nascimentos ocorridos em municípios distintos do que a mãe reside é de 33,9%.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!