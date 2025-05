Prefeitura de Goiás anuncia mudança importante em concurso público com quase 80 vagas

Processo seletivo é destinado aos profissionais com escolaridade nos níveis médio, técnico e superior

Gabriella Pinheiro - 18 de maio de 2025

Imagem de candidato preenchendo cartão-resposta de concurso público. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura da cidade de Goiás anunciou uma mudança importante no concurso público que oferece diversas vagas, além de formação de cadastro reserva.

Ao todo, são disponibilizadas 79 oportunidades e o processo seletivo é destinado aos profissionais com escolaridade nos níveis médio, técnico e superior.

De acordo com o documento de retificação, houve uma atualização da carga horária para a função de Professor P-III de 40 horas para 30 horas.

As inscrições podem ser feitas a partir de 9 de junho de 2025 até às 23h59 do dia 7 de julho de 2025, por meio do site Itame Concursos. O valor da taxa varia de R$ 90 a R$ 120.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Apoio Escolar (30 vagas); Agente Fiscal de Obras, Posturas, Ambiental, Trânsito e Transportes, do Consumidor e outros serviços (03 vagas); Agente Fiscal de Tributos (03 vagas); Agente Fiscal Sanitário; Técnico em Enfermagem (11 vagas); Enfermeiro (02 vagas); Professor P-III (30 vagas).

Todos os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, para todos os cargos, prevista para acontecer no dia 24 de agosto de 2025. Também haverá prova de títulos para a função de Professor.

Os selecionados terão uma jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais e contarão com remuneração de R$ 1.541,20 a R$ 3.846,41.

Mais informações sobre o concurso público estão disponíveis no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!