Previsão do tempo para Anápolis nesta terça-feira (20)

Dia deve contar com neblina e nuvens pela manhã, mas não há expectativa de chuvas

Davi Galvão - 19 de maio de 2025

Tempo frio em Anápolis (Foto: Matheus Brandão/Portal 6)

Esta terça-feira (20) em Anápolis também deve ser marcada por um tempo mais frio e máximas moderadas, tal qual tem sido nos últimos dias na cidade.

Conforme os dados divulgados pelo Climatempo, a variação térmica deve ficar entre 15 °C e 24 °C, sem previsão de chuvas para a data.

O destaque fica para a madrugada e começo da manhã, quando os termômetros devem registrar os menores números, seguindo em 14 °C das 04h até por volta das 08h.

A partir das 09h, as temperaturas começam a subir, chegando aos 24 °C por volta das 14h e seguindo no pico até às 17h, momento em que devem voltar a cair.

Já às 10h, a previsão é de que os números voltem para em torno de 19 °C.

A umidade do ar deve variar entre 83%, já no começo da manhã, caindo para em torno de 45% ao longo da tarde, período mais quente do dia, antes de subir novamente com a chegada da noite.

