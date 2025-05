Prefeitura de Anápolis quer oferecer incentivos para atrair gigante do e-commerce

Negociações reservadas e articulações políticas indicam que o município quer se antecipar para conquistar novo centro de distribuição no Centro-Oeste

Samuel Leão - 21 de maio de 2025

Caminhão da Amazon, gigante do e-commerce dos EUA. (Foto: Divulgação)

Após perder a disputa pelo centro de distribuição da Shopee para Aparecida de Goiânia, Anápolis volta a ser cotada nos bastidores como possível destino de um novo centro da Amazon na região Centro-Oeste.

A localização da cidade segue como atrativo. Anápolis possui infraestrutura logística privilegiada, com porto seco, entroncamento ferroviário e acesso direto às principais rodovias do país. Esse conjunto de fatores mantém o município bem posicionado no radar das grandes empresas do setor de e-commerce.

Nos bastidores, já há movimentações políticas e empresariais para garantir que Anápolis entre forte nessa disputa. O vereador Fred Godoy (Agir), ex-subsecretário da Secretaria Estadual de Indústria e Comércio, é um dos defensores públicos da proposta de instalação da Amazon na cidade. Segundo ele, o município reúne as condições ideais para receber um investimento dessa envergadura.

A Prefeitura de Anápolis, inclusive, já estuda mecanismos para criar incentivos que facilitem a chegada de empresas desse porte. Um dos focos é o DAIA, que pode abrigar o centro de distribuição. A escolha da área e a desburocratização dos processos de licenciamento ambiental estão sendo discutidas de forma reservada entre representantes do setor e agentes políticos locais.

Apesar da discrição nas tratativas, o clima nos bastidores é de otimismo. A expectativa é que, com articulação política, respaldo empresarial e atrativos logísticos, Anápolis esteja pronta para conquistar um novo investimento de peso e consolidar ainda mais sua vocação como polo logístico do Centro-Oeste.

Nome de Adriana Accorsi para presidência estadual é fruto de consenso entre alas do PT

Se em outras épocas a eleição interna no PT goiano gerou rachas públicos, dessa vez imperou o consenso sobre o nome da deputada federal Adriana Accorsi para suceder a vereadora Kátia Maria na Presidência Estadual.

Uma franja liderada por petistas históricos chegou a ensaiar a apresentação de um nome alternativo, mas a aposta dos que conhecem bem a agremiação é de que ela deva ser eleita sem concorrentes.

Cresce questionamentos dentro da Polícia Civil contra Operação Máscara Digital

Se no mundo político anapolino a Operação Máscara Digital causou de frenesi a estupefação, na Polícia Civil ela tem gerado críticas e questionamentos internos entre delegados.

Além dos excessos como uso de policiais encapuzados portando metralhadoras e uso de algemas, houve indução na produção dos vídeos feitos pela força-tarefa para serem divulgados pela imprensa.

Porém, o que mais gerou estranheza é o fato do inquérito apresentado à Justiça ter partido do Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) que estava investigando um crime contra honra.

O extrapolamento de competência somado aos abusos de autoridade devem ser explorados pelas defesas dos investigados. Se obtiverem sucesso, em grau máximo, podem conseguir a nulidade dos atos e até mesmo o arquivamento do caso.

Zeladoria e coleta de lixo em Goiânia voltam à normalidade

Os esforços da gestão de Sandro Mabel (UB) para “limpar Goiânia” tem produzido o que o prefeito mais queria: a normalidade dos serviços de zeladoria e coleta de lixo na capital.

Auxiliares do entorno do chefe do Executivo da capital sustentam que apesar da “conquista”, ele ainda não está plenamente satisfeito porque problemas pontuais ainda chegam diariamente no Paço Municipal.

ONG de Anápolis pode estar sendo usada para desvio de emenda parlamentar

Rápidas deve publicar em breve o caso de uma ONG anapolina suspeita de ser usada para desvios de emenda parlamentar.

As evidências de conluio são fortes e a relação entre os agentes relacionados é bem íntima.

Nota 10

Para Prefeitura de Aparecida de Goiânia pela iniciativa de iniciar conversas com o Centro Lemann de Liderança para Equidade na Educação. A ideia é firmar uma cooperação técnica com a prestigiada instituição.

Nota Zero

Prefeitura de Nerópolis, que tem negligenciado a limpeza de canteiros e praças na cidade. Moradores já sentem “saudades” da gestão Gil Tavares.