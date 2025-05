Confira a previsão do tempo para Goiânia e Aparecida de Goiânia nesta sexta-feira (23)

Não há expectativa de chuvas para a data, segundo o Climatempo

Davi Galvão - 22 de maio de 2025

Vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Fechando a semana, Goiânia e Aparecida devem ter uma sexta-feira (23) com o tempo marcado pelo Sol, com formação de nuvens ao longo do dia. Não há expectativa de chuvas para a data, segundo o Climatempo.

Na capital, os termômetros devem variar entre 16 °C e 27 °C, sendo que a manhã deve começar com a mínima prevista até por volta das 07h.

A partir daí, os números seguem em crescente até por volta do meio-dia, quando se estabilizam em 26 °C. O período mais quente do dia deve ser por volta das 15h, com a máxima de 27 °C.

Depois disso, as temperaturas voltam a cair e, já por volta das 22h, ficam em torno de 20 °C.

Já em Aparecida de Goiânia, a população pode esperar um dia ligeiramente mais quente, com as temperaturas variando entre 16 °C e 30 °C.

Novamente pela manhã, até por volta das 07h, os termômetros seguem com a mínima, mas logo em sequência sobem rapidamente até atingirem o pico de 30 °C às 15h.

Com o cair da noite, os números tendem a baixar um pouco, chegando a 24 °C às 10h.

