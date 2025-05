Conheça cidade em Goiás que tem vista privilegiada para uma das regiões mais bonitas do mundo

Município encanta visitantes com turismo étnico, natureza e pesca esportiva

Thiago Alonso - 23 de maio de 2025

Divisa do Rio Vermelho com Rio Araguaia. (Foto: Captura/Youtube)

Localizada na divisa de Goiás com o Mato Grosso, a cidade de Aruanã, situada a 314 km de Goiânia, pode acabar passando despercebida por alguns, mas esconde uma das maiores belezas do mundo.

O município, que conta com 8,3 mil habitantes, está localizado exatamente no encontro dos rios Vermelho e Araguaia (considerado um dos mais belos do mundo), na planície de um grande vale.

Essa cena, que encanta os olhos, atrai turistas todos os anos para a região, que, apesar de modesta, está repleta de paisagens naturais.

Dentre elas, estão pequenas ilhas que costumam se formar pelos rios, ideais para quem quer aproveitar uma imersão ainda mais próxima à natureza e, especialmente, à água.

Aruanã também se destaca em outro aspecto: a pesca esportiva, sendo uma das principais cidades do Brasil para quem procura esse tipo de entretenimento.

Todos os anos, vários campeonatos com diversas modalidades de pesca são realizados, aceitando inscrições de equipes e pescadores individuais.

Para quem procura um turismo mais histórico, o município está localizado bem ao lado da terra indígena Karajá, que margeia o centro urbano.

A cidade em si também está bem equipada para receber os turistas, com estrutura completa com hotéis, pousadas e campings, além de bares, restaurantes e comidas tradicionais.

