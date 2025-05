Polícia Civil silencia após vazamento que implica Márcio Corrêa ser feito por jornalista ligado a Roberto Naves

Henrique Morgantini já havia tido acesso a inquérito policial que investiga perfil Anápolis na Roda e publicado detalhes que nem os delegados responsáveis tornaram públicos em coletiva de imprensa

Samuel Leão - 23 de maio de 2025

Roberto Naves em programa com o jornalista Henrique Morgantini, além de Marcos Vieira e Lucivan Machado. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

O Portal 6 e diversos veículos da imprensa profissional goiana, como a TV Anhanguera, questionaram a Polícia Civil acerca do vazamento de uma perícia que identificou diálogos do prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), com indiciados d0 caso “Anápolis na Roda” em um grupo de WhatsApp denominado “Café com Pimenta”.

Estranhamente, a instituição preferiu o silêncio. Rápidas também questionou diretamente um dos responsáveis pelo inquérito, que adiantou: “os delegados do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) não irão se pronunciar. A assessoria de comunicação da PCGO irá se pronunciar!”

Só que isso não aconteceu até o momento desta publicação, às 18h00.

O vazamento foi conhecido na manhã desta sexta-feira (23), por meio de uma publicação do “Anápolis Diário”, site editado pelo jornalista Henrique Morgantini, ex-assessor de gabinete de Roberto Naves (Republicanos).

Dias atrás, Morgantini já havia tido acesso a inquérito policial e publicado detalhes que nem os delegados quiseram tornar públicos na coletiva de imprensa realizada para explicar a operação.

Já o ex-prefeito, no pleito de 2024, qualificou publicamente Márcio Corrêa como “inimigo político”.

Em tempo

Deflagrada no dia 16 de maio, a “Operação Máscara Digital” cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra os chefes da comunicação da Prefeitura de Anápolis, Luís Gustavo Rocha, e da Câmara Municipal, Denilson Boaventura. O mesmo ocorreu com a ex-candidata a vereadora pelo PRTB, Ellysama Aires.

O trio, conforme dito em coletiva de imprensa pela Polícia Civil, agiu em conluio na criação de publicações difamatórias no perfil do Instagram “Anápolis na Roda”.

Luís Gustavo e Denilson foram exonerados de ambos poderes na última segunda-feira (19), primeiro dia útil após a deflagração da força-tarefa.

Internamente, conforme Rápidas repercutiu nesta semana, a operação foi questionada e criticada no âmbito da própria Polícia Civil.