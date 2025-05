Ilha brasileira é o único lugar no mundo em que a latinha da Coca-Cola é azul; entenda o motivo

Até a companhia aérea Azul e a Brahma entraram na dança (literalmente)

Anna Júlia Steckelberg - 24 de maio de 2025

(Foto: Divulgação)

Se você acha que já viu de tudo quando o assunto é rivalidade, é porque ainda não conhece Parintins. Nesta ilha amazonense, localizada a cerca de 370 km de Manaus, até a Coca-Cola troca de cor — e não é exagero: pelo menos uma vez por ano, o tradicional vermelho da marca dá lugar a um tom azul. Mas calma, isso tem motivo, tradição e, claro, paixão envolvida.

O fenômeno acontece durante o Festival Folclórico de Parintins, que transforma a cidade em um campo de batalha cultural entre os bois-bumbás Caprichoso (azul) e Garantido (vermelho). Como a Coca-Cola tem o vermelho como identidade, a solução encontrada para não tomar partido foi lançar, exclusivamente no Brasil, uma edição limitada de latinhas azuis — sim, azul Coca, mas só em Parintins.

E o mais curioso? Essa é a única vez no mundo em que a marca altera sua cor por causa de um evento cultural.

Mais do que uma festa, Parintins é território dividido. A cidade inteira respira o festival, que acontece entre 27 e 29 de junho, no icônico Bumbódromo, com apresentações que unem teatro, música, dança e muita emoção.

Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN, o evento é tão grandioso que nem outras marcas escapam da polarização. A cerveja Brahma, por exemplo, também lançou latas personalizadas em azul e vermelho, desenhadas por artistas locais. E mais: entrega um caminhão de cerveja ao boi vencedor após a disputa.

Até a companhia aérea Azul entrou na dança (literalmente). A empresa trocou a cor da marca, adaptou a campanha publicitária e programou 196 voos extras para atender os mais de 20 mil visitantes esperados. Isso sem contar as embarcações que enfrentam até 18 horas de viagem pelo rio Amazonas.

Quanto custa viver essa experiência?

A experiência, claro, tem seu preço. Os passaportes para os três dias de festival variavam de R$ 2.880 a R$ 4.800, com ingressos avulsos partindo de R$ 1.100 por noite — e, segundo a organização, tudo esgotado.

