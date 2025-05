Eleito presidente da CBF, Xaud diz que readequará calendário e promete estaduais com 11 datas

Ele também afirmou que tem como pilares o aperfeiçoamento da arbitragem e o fair play financeiro

Folhapress - 25 de maio de 2025

Samir de Araújo Xaud. (Foto: Ivonisio Lacerda Júnior/Globo Esportes)

JOSUÉ SEIXAS E LEONARDO VIECELI

MACEIÓ, AL, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Eleito presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) neste domingo (25), Samir de Araújo Xaud, 41, prometeu uma readequação do calendário de futebol brasileiro, com os campeonatos estaduais tendo 11 datas, sem que isso comprometa a sustentabilidade financeira dos clubes.

Ele também afirmou que tem como pilares o aperfeiçoamento da arbitragem e o fair play financeiro, bem como a criação da liga.

“Essa será uma gestão marcada por renovação das ideias e agregação de todos aqueles dispostos a contribuir pelo desenvolvimento pleno do Esporte. Não cheguei até aqui sozinho. Faço parte de um grupo que se uniu com um único propósito: construir uma nova CBF, moderna, participativa e comprometida com o desenvolvimento da indústria do futebol”, iniciou ele.

No discurso, Xaud fez elogios ao ex-presidente Ednaldo Rodrigues, deposto do cargo após decisão judicial. Ele disse que as conquistas da gestão são “patrimônio do futebol brasileiro e merecem ser preservadas e respeitadas”.

Houve uma discrepância entre o que foi dito pelo agora presidente da CBF e o que foi divulgado em comunicado da entidade no que se refere ao calendário dos campeonatos estaduais. Ele mencionou 11, mas o texto se refere a 12.

“Nossa prioridade inicial é a adequação do calendário do futebol brasileiro. É compromisso dessa gestão implementar imediatamente mudanças significativas no calendário das competições. Assumo o compromisso de promover, entre outras medidas, a reorganização dos campeonatos estaduais para um calendário de, no máximo, 11 datas”, explicou.

De acordo com ele, a reorganização é necessária, mas não significa uma desvalorização dos campeonatos estaduais, que “movimentam economias locais, mantêm viva a tradição de futebol nos quatro cantos do país e fortalecem o sentimento de pertencimento entre torcedores e seus times do coração”, mencionando que esses torneios são a única oportunidade de visibilidade para centenas de atletas, técnicos e profissionais do esporte.

Em relação à seleção masculina, ele disse que quer que o povo brasileiro volte a se identificar com ela, reiterando que quer identificação com as cores amarelo, azul, verde e branco, que representam o Brasil. Ele desejou um bom trabalho ao técnico Carlo Ancelotti.

“Para que ele consiga, com nossos atletas e a comissão técnica, o tão sonhado hexacampeonato mundial”.

Além dele, foram eleitos oito vice-presidentes: Ednailson Leite Rozenha, Fernando José Macieira Sarney, Flávio Diz Zveiter, Gustavo Dias Henrique, José Vanildo da Silva, Michelle Ramalho Cardoso, Ricardo Augusto Lobo Gluck Paul e Rubens Renato Angelotti. Foram 103 votos entre 46 eleitores presentes.