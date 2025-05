Coisas comuns no Japão que você nem imaginava que existiam

Lá, o que é considerado “normal” pode causar um verdadeiro choque cultural em quem está conhecendo o país pela primeira vez

Gabriella Licia - 26 de maio de 2025

Castelo em Osaka, Japão. (Foto: Reprodução/Pexels)

Você já se pegou pensando em como seria viver do outro lado do mundo? No Japão, algumas coisas do cotidiano são tão diferentes que parecem ter saído de um filme futurista — ou de um universo paralelo. Lá, o que é considerado “normal” pode causar um verdadeiro choque cultural em quem está conhecendo o país pela primeira vez.

Banheiros inteligentes, máquinas que vendem de tudo, cafés temáticos com animais exóticos… A lista é longa e surpreendente.

Por isso, separamos curiosidades que fazem parte da rotina dos japoneses e que provavelmente você nem imaginava que existiam — mas que vão te deixar morrendo de vontade de conhecer de perto.

Coisas comuns no Japão que você nem imaginava que existiam:

1. Banheiros tecnológicos

Os banheiros japoneses são famosos por sua tecnologia de ponta. Muitos possuem assentos aquecidos, jatos de água com temperatura e pressão ajustáveis, secadores e até música ambiente para garantir privacidade.

2. Máquinas de venda automática para tudo

No Japão, é possível encontrar máquinas de venda automática que oferecem desde bebidas e lanches até guarda-chuvas, roupas íntimas e pratos quentes. Elas estão espalhadas por todo o país, facilitando a vida dos japoneses no dia a dia.

3. Cafés temáticos

Os cafés temáticos são uma febre no Japão. Existem estabelecimentos dedicados a gatos, corujas, robôs, personagens de anime e até hospitais. Esses locais oferecem experiências únicas e imersivas para os clientes.

4. Trens pontuais e silenciosos

A pontualidade dos trens japoneses é impressionante. Atrasos são raríssimos, e quando ocorrem, os passageiros recebem certificados para justificar o atraso no trabalho ou compromissos. Além disso, o silêncio é valorizado dentro dos vagões.

5. Comida de plástico realista

Restaurantes japoneses costumam exibir réplicas de seus pratos feitos de plástico nas vitrines. Essas réplicas são incrivelmente realistas e ajudam os clientes a escolherem seus pedidos, especialmente os turistas que não falam japonês.

6. Costume de tirar os sapatos

É comum no Japão tirar os sapatos ao entrar em casas, escolas e até alguns restaurantes. Esse hábito visa manter os ambientes limpos e é uma demonstração de respeito pelo espaço alheio.

