Influencer rebate crítica de garota que se revoltou com pobres na Pecuária de Goiânia

Até a noite desta segunda-feira (26), o vídeo de José Diogo Cotrim já havia sido visualizado quase 3 milhões de vezes, gerando inúmeros comentários que condenaram ainda mais a fala da jovem

Da Redação - 26 de maio de 2025

Vídeo se aproxima das 3 milhões de visualizações. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O vídeo do influencer José Diogo Cotrim (@zediogopt), publicado no Instagram, repercutiu fortemente entre os goianos, após ele utilizar o perfil para responder uma jovem que criticou a forma em que foi realizada a Pecuária de Goiânia neste ano de 2025.

No vídeo original, ela questiona a decisão do prefeito Sandro Mabel (UB), autor da iniciativa, insinuando que a população mais humilde do estado “não tem educação suficiente” para frequentar a festividade.

“Mabel, por favor, cobra R$ 60 que seja, um valor simbólico”, acrescentou.

Em resposta, José ressaltou que pela primeira vez – em mais de 60 anos – a Pecuária teve entrada franca e que é um absurdo esse fato “incomodar” outras pessoas – como a jovem do vídeo.

“Não é sobre estar cheio, cheio sempre foi. É sobre quem está lá dentro agora, porque quando o evento é pago e está cheio, ninguém reclama. Mas quando tem a oportunidade do trabalhador, do gari, da diarista, do ambulante, aí aparece esse discursinho sobre falta de educação”, argumentou.

Ainda no registro, que se aproxima das 3 milhões de visualizações, o influencer deixou um forte recado: “cultura não é mercadoria, é direito.”

Nos comentários, usuários apoiaram o posicionamento: “se ela tava achando ruim, que pagasse um camarote”, disse uma internauta.

“Goiânia é um estado [sic] elitista, de pobres premium que frequentam esses bares bregas e se acham ricos”, sustentou outra.