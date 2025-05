Pontinhos pretos no para-brisa do carro: eles têm uma função que nem todos conhecem

Muita gente não sabe, mas eles são fundamentais para sua segurança na estrada

Magno Oliver - 26 de maio de 2025

(Foto Gerada por IA)

Já aconteceu de você entrar dentro do carro, olhar para o lado no vidro e se deparar com uma série de pontinhos pretos fixos nas laterais dele? Podem parecer inofensivos, mas os pontinhos pretos possuem uma importância que muita gente não conhece.

Em qualquer veículo que você repare, os pontos pretos no para-brisa são acompanhados por uma borda preta áspera conhecida como a região do “frit band”. Assim, eles são importantes para a segurança e dirigibilidade nas ruas.

A frit band serve para proteger o vidro do calor. De acordo com o site norte-americano “DeDona Tint & Sound”, uma das principais finalidades das bordas e pontos pretos é assegurar a fixação do vidro.

Isso acontece porque lá em 1960, os para-brisas eram fixados por meio de uma moldura de metal no carro. Assim, com o passar do tempo e a evolução da tecnologia automotiva, a técnica evoluiu e passou para o uso de adesivos de alta resistência.

A “Frit band” forma uma camada áspera que ajuda o adesivo a fixar o vidro ao carro de forma eficiente e bem segura. Ela protege essa colagem contra a radiação ultravioleta (UV) que pode deteriorar o material adesivo com o tempo, o que comprometeria a estabilidade do para-brisa.

No processo de fabricação do para-brisa, o vidro passa por uma espécie de forno que forja a moldagem e o “frit” entra para evitar distorções ópticas e de estrutura de nivelamento.

Assim, o design em pontos pretos formam uma matriz em gradiente, um padrão que traz uma sensação visual de transição suave entre a borda preta e a região transparente. Esse efeito minimiza o contraste e evita reflexos e distorções ópticas que podem atrapalhar a visão do motorista.

