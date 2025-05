Acidente de trânsito em Goiânia termina com sucessivas batidas e denúncia de agressão

Caso foi registrado na Polícia Civil (PC) e motorista se posiciona nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 31 de maio de 2025

Confusão no Jardim Atlântico, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma batida de carro tomou grandes proporções e gerou uma confusão no meio da Rua do Sambura, no Jardim Atlântico, com direito a sucessivas colisões e denúncia sobre uma suposta agressão. O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (30), em Goiânia.

Em relato prestado a Polícia Civil (PC), o homem, de 40 anos, afirma que a situação teria iniciado quando ele trafegava com o veículo, um Volkswagen Nivus, quando um outro automóvel, um Honda HRV, teria colidido levemente na traseira dele, ocasionando uma pequena avaria.

Ao descer do veículo para conversar e pegar o contato da motorista, uma mulher de 31 anos, na tentativa de resolver a questão, a situação tomou um novo rumo.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram quando o homem se aproxima da janela do veículo, e, de repente, a motorista – que permanece dentro do carro durante todo o momento – ameaça sair do local, mas retorna e batendo novamente na traseira do veículo.

Não o bastante, ela aumenta a velocidade e evade do endereço, colidindo na porta do automóvel do outro carro – que estava aberta – quase arrancado-a. O condutor do Nivus permaneceu no endereço e acionou a Polícia Militar (PM).

Ainda, enquanto aguardava as autoridades, o esposo da motorista teria chegado no local e agredido o condutor com socos no rosto e no corpo, afirmando que iria matá-lo. Logo na sequência, ele fugiu e as autoridades chegaram posteriormente.

Nas redes sociais, a motorista acusada se manifestou afirmando que o homem estaria descontrolado e a teria agredido com um soco no rosto, na frente da filha dela, de 6 anos.

Ela afirma que após o incidente no trânsito, ele teria partido para cima dela, mesmo sem ter encontrado nenhum dano no automóvel.

“A cena está filmada. Ele inspecionando o carro sem encontrar nada — porque não havia nada. Ele só queria uma desculpa pra me agredir. Fugi pra proteger minha filha. Levei ela pra escola, chamei a PM e voltei. Mesmo assim, tive que me explicar. Tive que provar”, escreveu ela na legenda do vídeo.

Todo o caso está sendo investigado pela PC.

