Meteorologia aponta termômetros em baixa e possibilidade de chuva em Goiás; confira

Regiões Leste, Centro e Sul aparecem com maior possibilidade de receberem preciptações

Gabriella Pinheiro - 31 de maio de 2025

Dia chuvoso em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

A previsão do tempo para o próximo domingo (1º) indica que Goiás deve enfrentar mínimas de até 13ºC, além de possibilidade de chuva em alguns municípios, conforme o prognóstico feito pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo o boletim, a data será marcada por sol e variação de nebulosidade. O ar frio de origem polar terá perdido a intensidade, mas as manhãs ainda terão temperaturas amenas com destaque para a região Centro Sul do estado.

O cenário ainda indica que, devido ao aumento de nebulosidade, é possível ter chuvas em áreas isoladas em algumas localidades de Goiás.

Entre as regiões, Leste, Centro e Sul aparecem com a maior possibilidade de receberem precipitações. Sudoeste deve ter mínimas de 13ºC, enquanto Oeste e Norte podem ter 18ºC, em cada.

Já em relação às cidades, Goiânia, Anápolis, Catalão, Luziânia, Ouvidor, Ipameri, Cristalina, Ceres, Goianésia, Firminópolis, Alexânia e Itaberaí devem ter um volume de chuva de 1 mm, acompanhado de sol e variação de nebulosidade – situação semelhante é esperada para Goiandira, com 2 mm.

Apesar das poucas chances de chuva, Jataí e Mineiros devem ter mínimas de 13º, enquanto a cidade de Rio Verde pode chegar até 14ºC e Morrinhos e Doverlândia, 15º.

Itumbiara, Formosa, Santa Helena, Davinópolis, Iporá, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, São João da Paraúna, Palminópolis e Cocalzinho devem registrar 16ºC. Já em Três Ranchos, a previsão é de mínimas de 17ºC.

Em Rubiataba e Aruanã, as temperaturas podem despencar até 18ºC, cenário parecido ao de Flores de Goiás, Araguapaz e Cavalcante, com 19ºC.

Por fim, sendo as menos impactadas, aparecem as cidades de Montes Claros e Porangatu, com 20ºC e 21ºC, respectivamente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!