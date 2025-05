Os lugares mais perigosos da casa para instalar a máquina de lavar

A instalação inadequada da máquina de lavar pode causar desde curtos-circuitos até desabamentos de piso

Ruan Monyel - 31 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Adenice Andrade)

A máquina de lavar se tornou um item indispensável na maioria dos lares brasileiros, mas é preciso ter alguns cuidados na hora de instalar o equipamento.

Prática, eficiente e cada vez mais tecnológica, ela facilita as tarefas domésticas e otimiza o tempo na lavagem das roupas.

No entanto, apesar da sua utilidade, esse eletrodoméstico precisa ser instalado em local apropriado para funcionar corretamente e com segurança.

O erro de posicionamento pode comprometer o desempenho do equipamento, danificar a estrutura da casa e até provocar acidentes graves.

Os lugares mais perigosos da casa para instalar a máquina de lavar

Entre os riscos mais comuns ao instalar a máquina estão infiltrações, choques elétricos e pisos danificados por conta do excesso de umidade ou peso.

Além disso, é importante considerar a ventilação do ambiente, o tipo de piso e o acesso à rede hidráulica e elétrica do ambiente.

Instalar a máquina de lavar na varanda, por exemplo, pode parecer uma solução prática, mas representa um perigo em dias de chuva.

A exposição constante à água pode corroer componentes elétricos e provocar curtos, aumentando o risco de incêndio e acidentes graves.

Da mesma forma, deixar a lavadora em locais com piso de madeira, como corredores, pode causar deformações no solo e infiltrações.

Outro erro comum é posicioná-la próxima de tomadas improvisadas ou com fios expostos, o que eleva muito o risco de choques e incêndios.

O banheiro, ainda que pareça funcional por estar perto da água, é um dos locais menos recomendados, pois combina eletricidade com umidade elevada.

O mais indicado é instalar a máquina em áreas com boa ventilação, piso antiderrapante e próximo a encanamentos próprios para entrada e saída de água.

Lavanderias planejadas ou áreas de serviço internas são as melhores opções. Além disso, é fundamental seguir as recomendações do fabricante e ter a ajuda de um profissional para garantir a instalação segura.

