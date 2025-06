Últimos dias para se inscrever em processo seletivo em Goiás com vagas para nível fundamental

São mais de 30 oportunidades disponíveis para diferentes funções

Gabriella Pinheiro - 02 de junho de 2025

Imagem de candidato preenchendo cartão-resposta de concurso público. (Foto: Reprodução)

Termina na próxima quarta-feira (04) o prazo para participar do processo seletivo da Prefeitura de Mutunópolis, localizado no interior de Goiás, com vagas para diferentes áreas.

No total, são 36 oportunidades, sendo 12 para início imediato e 24 para formação de cadastro de reserva, destinada para pessoas com nível fundamental incompleto e superior.

As candidaturas podem ser feitas no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, que fica na Praça Cívica, nº. 263, Setor Anhanguera, das 08h às 11h, e das 13h às 17h. Não será cobrado taxa.

Há vagas para os cargos de auxiliar de serviços diversos, motorista, professor pedagogo e tratorista. O contrato é temporário, com validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por período igual.

A seleção acontecerá por meio de prova de títulos, que pontuará com base na qualificação e experiência profissional. Além disso, será avaliada a habilidade de comunicação, clareza e objetividade nas resposta durante entrevista.

Os selecionados receberão uma remuneração que varia entre R$ 1.518,00 e R$ 3.651,17 para jornada de trabalho de 30 ou 40 horas semanais.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (62) 3382-6223 e no edital.