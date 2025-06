6 sinais de que você fica melhor solteira do que em um relacionamento

Estar solteira não significa solidão ou fracasso, mas pode ser um estilo de vida que te faz brilhar ainda mais

Gabriella Licia - 03 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Valeria Boltneva/Pexels)

Tem gente que nasceu para amar intensamente, mas também há quem fique melhor solteira, que floresce mesmo é na liberdade.

Se você já se pegou mais leve, mais produtiva e até mais feliz sozinha do que quando está com alguém, talvez o que funciona pra você não seja mesmo o padrão dos contos de fadas.

Estar solteira não significa solidão ou fracasso, mas pode ser um estilo de vida que te faz brilhar ainda mais. É possível ir e vir sem nenhuma cobrança ou pressão, as viagens dos sonhos saem do papel e as noites são sem nenhuma preocupação. Já parou para pensar?

Abaixo, separamos alguns sinais que mostram que a sua melhor versão aparece quando o status do coração está livre. Confira e repense se realmente compensa gastar energias com relações fracassadas.

6 sinais de que você fica melhor solteira do que em um relacionamento:

1. Você sente que tem mais tempo e energia para si mesma

Estar solteira te permite colocar foco total em seus próprios projetos, desejos e planos. Quando está em um relacionamento, você sente que acaba abrindo mão de muita coisa pessoal para manter a relação fluindo.

2. Relacionamentos costumam te deixar ansiosa

Ao invés de trazer paz, as relações amorosas fazem seu emocional oscilar. A sensação constante de ter que agradar ou corresponder a expectativas te desgasta, e você se sente mais estável emocionalmente quando está sozinha.

3. Sua criatividade e produtividade aumentam quando está solteira

Sem as distrações e obrigações de um relacionamento, você entra em um fluxo produtivo que parece não ter fim. As ideias surgem com mais facilidade, e seu rendimento nas tarefas diárias sobe visivelmente.

4. Você valoriza muito sua liberdade

Tomar decisões sem precisar consultar ninguém, fazer planos de última hora e ter controle total da sua rotina são fatores que te fazem sentir plena. Relacionamentos, por mais leves que sejam, acabam te prendendo a algum tipo de compromisso.

5. Você se sente mais bonita e confiante sozinha

Quando está solteira, você se cuida mais, se arruma por você mesma e nota um aumento na autoestima. Já nos relacionamentos, percebe que começa a se acomodar e até a se cobrar mais do que deveria.

6. Você não sente falta de estar com alguém

Mesmo cercada de casais, você não sente inveja nem solidão. Sua companhia já te basta, e estar com alguém parece mais um peso do que um desejo real. Você ama estar bem com você mesma — e isso é libertador.

