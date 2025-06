Música virou símbolo do Brasil no mundo, mas poucas pessoas no país ouviram ela

Faixa dançante dominou estádios e festas internacionais

Isabella Valverde - 04 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Em 2014, a batida contagiante de Samba do Brasil invadiu estádios, festas e comerciais no exterior. Para muitos estrangeiros, aquela era a trilha sonora perfeita do Brasil.

Mas, curiosamente, a música praticamente não tocou por aqui. Poucos brasileiros sabem que ela existe.

A faixa foi lançada pela Bellini, uma girlband alemã formada por modelos e dançarinas. O grupo já havia feito sucesso em 1997 com Samba de Janeiro e apostou na mesma fórmula: samples de batidas brasileiras, refrão fácil e estética carnavalesca.

O nome do grupo é uma homenagem ao zagueiro Bellini, capitão da seleção brasileira campeã em 1958. Apesar de algumas integrantes brasileiras, a produção toda é europeia. Na verdade, Samba do Brasil é um eurodance com elementos de samba carioca.

Mesmo assim, caiu no gosto do público em países como Alemanha, França, Japão e Polônia. A música foi usada em festas, aberturas de jogos, propagandas da Copa do Mundo e segue até hoje nas playlists gringas.

No Brasil, quase ninguém lembra. Nenhuma rádio popularizou. Nenhum clipe estourou. Nem os críticos deram atenção.

É como se o mundo tivesse criado um “hit brasileiro” só para exportação. Uma espécie de estereótipo sonoro que virou símbolo nacional… fora do país.

Ouça:

