Novo leilão da Caixa conta com mais de 140 imóveis em Goiás e lances iniciais de R$ 70 mil

Arremates podem ser realizados com pagamentos à vista, financiamento e até uso do FGTS

Thiago Alonso - 04 de junho de 2025

Casa em Inhumas está entre os imóveis do leilão. (Foto: Reprodução/Fidalgo Leilões)

A Caixa Econômica Federal anunciou mais um leilão virtual de imóveis, incluindo casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais. Ao todo, são mais de 567 oportunidades, sendo 142 delas em Goiás.

Com data final marcada para esta quinta-feira (05), o leilão será realizado por meio de uma parceria com o site Fidalgo Leilões, sob a coordenação do leiloeiro Douglas Fidalgo.

Com valores iniciais a partir de R$ 70 mil, os interessados podem arrematar imóveis com descontos de até 40%, com a possibilidade de financiamento e uso do FGTS em alguns casos.

Dentre as opções disponíveis no leilão, um dos principais destaques é uma casa em via pública em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O imóvel, que possui uma área privativa de 48,29 m² e 120 m² de área do terreno, pode ser arrematado por R$ 93 mil.

Outro atrativo está localizado em Valparaíso de Goiás, também na região Leste do estado, onde uma casa, de 108,16 m² de área privativa, aceita lances a partir de R$ 70,8 mil.

Para aqueles que preferem apartamentos, o sonho de sair do aluguel fica mais acessível em Goianésia, no Centro Goiano. Um imóvel no Residencial dos Ipês, de 80,32 m², pode ser arrematado por R$ 185 mil.

Em Anápolis também há oportunidades muito interessantes, como um apartamento de dois quartos no Bairro Fazenda Harmonia, disponível para lances iniciais de R$ 143.638,08.

Já em Goiânia, o destaque vai para uma casa de 88,2 m² de área privativa e 100 m² de área do terreno, localizada no Residencial São Marcos, região Oeste da capital, que pode ser garantida por R$ 98.484,67.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!