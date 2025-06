Rio Vermelho Atacadista traz ofertas especiais para quem vai organizar ou aproveitar as festas de São João

Com promoções em todos os setores, empresa preparou uma seleção especial de produtos para quem vai celebrar a festa com tudo

Gabriella Licia - 04 de junho de 2025

Foto aérea da nova unidade, na região Oeste de Anápolis, (Foto: Divulgação)

As festas juninas já começaram a ganhar espaço na cidade, e o Rio Vermelho Atacadista também entrou no clima! Com promoções em todos os setores, o atacadista preparou uma seleção especial de produtos para quem vai celebrar o São João com tudo que tem direito. E o melhor: economizando de verdade.

Para quem está organizando quermesses, arraiás ou festas escolares, o Rio Vermelho oferece embalagens práticas e econômicas para facilitar a montagem de kits e servir os quitutes de forma organizada.

E se a missão é colocar a mão na massa, o atacadista conta com uma ampla variedade de ingredientes ideais para as receitas típicas da época, como milho, leite condensado, coco ralado, amendoim, canela, açúcar e muito mais.

Na unidade de bebidas, o destaque vai para os preços acessíveis e a diversidade de rótulos. Tem vinho, refrigerantes, sucos e cervejas para todos os gostos, seja para consumo próprio ou para revender durante as comemorações.

Além disso, quem participa do Clube de Vantagens do Rio Vermelho Atacadista recebe ofertas exclusivas diretamente no WhatsApp todos os dias. O cadastro é gratuito e pode ser feito por este link.

O Rio Vermelho possui três unidades em Anápolis:

Unidade 1: Av. Sen. Ramos Caiado, 122 – Bairro Maracanã

Unidade 2: Av. Pedro Ludovico (antiga Pecuária) – Bairro Parque das Nações

Unidade de Bebidas: Av. Juscelino Kubitscheck – Bairro Jundiaí

Com tantas facilidades e preços de verdade, o Rio Vermelho Atacadista segue como o melhor destino para quem quer aproveitar o São João gastando pouco e com muita qualidade.