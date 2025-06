⁠Saiba quem está isento de pagar taxa do lixo em Goiânia

Alguns grupos podem não ser submetidos a cobrança da nova tarifa, conforme lei

Gabriella Pinheiro - 05 de junho de 2025

Taxa do Lixo. (Foto: Divulgação)

Ao menos 93,2 mil pessoas devem ser isentas de realizarem o pagamento da cobrança da Taxa de Limpeza Pública (TLP) de Goiânia, conforme dados da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

Um dos poucos grupos que não deverão fazer o pagamento são grandes geradores de lixo. Isso porque eles possuem contratos com outras empresas para a coleta de lixo e, por isso, não utilizam o serviço público.

Além disso, os 89.515 beneficiários do IPTU Social também estão isentos. Esse grupo diz respeito a famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social reconhecidas pelo poder público como prioritárias para a concessão de benefícios fiscais. No entanto, é preciso que tenham apenas um imóvel com valor de até R$ 173.847,30.

Outro que também não deverá pagar são os 1.613 grandes geradores de resíduos que fizeram o cadastro dentro do prazo estabelecido e fazem a destinação final do próprio lixo. Esse número pode aumentar.

Por fim, garagens e escaninhos com inscrição individualizada também não estão sujeitos ao pagamento da taxa, uma vez que não geram resíduos de forma independente.

Vale destacar que a isenção da taxa de lixo tem como principal vantagem garantir a equidade tributária, evitando cobranças indevidas ou desproporcionais.

